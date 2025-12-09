El tabú de la hemofilia que destrozó a la familia real: lo que cuenta Juan Carlos I en 'Reconciliación' frente a lo que prueban los documentos oficiales sobre Ena

El rey Juan Carlos y su abuela, la reina Victoria Eugenia, en el anuncio del compromiso de Juan Carlos y Sofía en 1961 en Lausanne.

Victoria Eugenia de Battenberg nació el 24 de octubre de 1887, se casó el 31 de mayo de 1906, se exilió el 15 de abril de 1931 y murió ese mismo día de 1969. En 2025 no hay ningún aniversario especial para ella.

Sin embargo ha tenido un final de año con un enorme protagonismo gracias a la serie emitida por La 1 sobre su vida y por la exposición de Patrimonio Nacional que fue inaugurada en los primeros días de diciembre de 2025 en la Galería de las Colecciones Reales y que el HuffPost pudo visitar antes de su apertura.

Por si fuera poco, en la misma semana de la apertura de la exposición de Ena se publicó Reconciliación, libro de memorias del rey Juan Carlos en el que repasa su vida, obra y milagros, habla bien de unas y no tan bien de otras, pide perdón a su manera, y repasa con todo lujo de detalles lo que supuso para la familia el caso Nóos.

Además de eso, Juan Carlos de Borbón habla de su abuela, la reina Victoria Eugenia, trayéndola así también a la actualidad a través de sus recuerdos, que fueron muchos y muy variados.

Alfonso XIII y Victoria Eugenia, en 1906. Getty Images

Pero hay un asunto espinoso, el de la hemofilia, enfermedad que Ena introdujo en la familia real española y que transmitió a dos de sus hijos, el primogénito y el menor. Esta dolencia limitó sus vidas y maldijo el matrimonio de Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Ena sufrió mucho por algo de lo que no tenía culpa y de lo que Juan Carlos I habla en sus memorias.

"Mi abuela, la reina Victoria Eugenia, nieta predilecta de la célebre reina Victoria del Reino Unido y emperatriz de la India, con quien se crio en el castillo de Balmoral, introdujo la hemofilia en la familia. Fue un sufrimiento terrible que ella vivió como una maldición. El rey Eduardo VII advirtió a mi abuelo al respecto, pero él ya se había rendido a sus encantos", señala el rey Juan Carlos en su biografía.

Retrato de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia en su juventud API

"Tras el nacimiento de sus hijos, la desolación desgarró a la pareja. La hemofilia será un tema tabú en nuestra familia. En aquella época se sabía muy poco sobre esta enfermedad genética, que seguía siendo incurable. De sus siete hijos, entre ellos dos hijas, don Juan será el único capaz de asumir sus responsabilidades".

Lo que señalan los documentos que se conservan

Esto es lo que dice Juan Carlos I, que señala que el rey Eduardo VII de Reino Unido, tío de Victoria Eugenia de Battenberg, fue quien avisó a Alfonso XIII del mal que aquejaba a la familia real británica, y que de hecho sufrían dos hermanas de Ena. Sin embargo, las comisarias de la exposición de Victoria Eugenia en la Galería de las Colecciones Reales no tienen esta versión.

Reyes Utrera y Arantxa Domingo señalaron en la rueda de prensa de presentación de la muestra que encontraron un documento "muy clarificador en el tema tan controvertido como la hemofilia. Todavía hoy hay muchas personas que creen que era una cosa conocida y que a Alfonso XIII se le engañó porque no se le dijo toda la verdad".

Las comisarias de la exposición de la reina Victoria Eugenia y el director de la Galería de las Colecciones Reales. Patrimonio Nacional

El hallazgo del que hablan es la carta que el marqués de Villalobar, secretario de la Embajada de Londres, envió al secretario de la reina María Cristina, madre de Alfonso XIII, sobre la idoneidad de Ena como reina de España. "La infanta Eulalia (tía de Alfonso XIII) había hablado de que existía una enfermedad y no estaba tranquila".

"Y el marqués explica al secretario de María Cristina que Victoria Eugenia está totalmente sana. Lo único que tiene es un problema de circulación en una de las piernas y que tiene que llevar una media especial y que se habla de una enfermedad que transmiten las mujeres y la padecen los hombres y que parece ser que falta un pellejo en todas las capas de piel y que eso produce una serie de hemorragias", explicó Arantxa Domingo, que trabaja para Patrimonio Nacional en la Real Biblioteca.

La reina Victoria Eugenia y su hijo Alfonso de Borbón y Battenberg, que sufría hemofilia, en 1909. JT Vintage

"Pero no se sabía realmente y cualquiera de la familia la podía tener. Entonces no se conocía que venía desde la línea Coburgo. Se aclara un tema bastante controvertido. Además, la enfermedad de la hemorragia solo se tipifica en 1912 que es cuando se le pone nombre. Hasta entonces hay vaguedades, conocimientos superficiales de lo que causa y cómo se transmite la enfermedad".

De este modo, mientras Juan Carlos I señala que Eduardo VII advirtió a Alfonso XIII de la enfermedad que había afectado a varios miembros de la familia real británica, las comisarias de la exposición apuntan a través de la documentación que el marqués de Villalobar habló de una enfermedad de la que tampoco se sabía mucho.

La doble tragedia en la familia real por la hemofilia

Ahora sabemos que se trata de un trastorno hemorrágico hereditario poco frecuente en el que la sangre no coagula como debería. El paciente con esta enfermedad sufre hemorragias prolongadas después de una lesión o cirugía o sangrados espontáneos internos.

La reina Victoria Eugenia con sus seis hijos Alfonso, Jaime, Beatriz, María Cristina, Juan y Gonzalo. Sepia Times/Universal Images Gro

Así murieron los dos hijos de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. En 1934 moría el infante Gonzalo tras un accidente de coche en Austria. Salió ileso, pero posteriormente sufrió una hemorragia interna que lo provocó la muerte. Cuatro años después, Alfonso de Borbón y Battenberg sufrió el mismo destino. Salió sin daños de un accidente de tráfico, pero falleció tiempo después de una hemorragia interna.