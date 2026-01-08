Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Sara Carbonero sale de la UCI tras una operación de urgencia y Casillas deja claro cómo se encuentra la presentadora
Sara Carbonero sale de la UCI tras una operación de urgencia y Casillas deja claro cómo se encuentra la presentadora

La de Corral de Almaguer tuvo que ser intervenida durante unas vacaciones en La Graciosa. Aunque hubo un gran preocupación, su evolución es positiva.

Guillermo Álvarez Corrales
Sara Carbonero en los Premios UNICEF España 2025

Cuando Sara Carbonero viajó a La Graciosa para despedir el año 2025 y dar la bienvenida a 2026 junto a su pareja, Jota Cabrera, y amigos como Isabel Jiménez, no imaginaba que estas vacaciones de ensueño terminarían siendo una pesadilla. Si bien no hubo novedad con el cambio de año, las cosas no tardaron en torcerse y terminó en el hospital.

La presentadora tuvo que ser trasladada de La Graciosa a Lanzarote, donde fue ingresada en un hospital el 2 de enero, justo un día antes del cumpleaños de su hijo Martín.

Los médicos dictaminaron que debía ser operada de urgencia y así se hizo, descartando el traslado a otro centro médico debido a que en la isla se podía realizar perfectamente. Además, la de Corral de Almaguer se encontraba débil y lo mejor fue operar lo antes posible.

Hubo mucha angustia, pero las cosas han ido bien. Tanto es así que como señaló el programa El tiempo justo de Telecinco, ese jueves 8 de enero Sara Carbonero abandonó la UCI y pasó a planta, lo que evidencia que la evolución está siendo favorable.

Un problema de salud no relacionado con el cáncer que padeció

Sabemos que Sara Carbonero sufrió un dolor abdominal lo bastante grave como para tener que ser hospitalizada e intervenida quirúrgicamente. Sabemos también, tal y como indicó ¡Hola! por fuentes de su entorno, que este problema de salud no tiene nada que ver con el cáncer que sufrió la presentadora.

Sara Carbonero, en el evento Elle for Hope el 16 de octubre de 2024.
  Sara Carbonero, en el evento Elle for Hope el 16 de octubre de 2024.GTRES

Además, aunque todavía hay preocupación, Iker Casillas, exmarido y padre de los hijos de Sara Carbonero, reconoció a Europa Press que pese al susto, no hay motivos para la alarma: "Bien, está bien, no hay que preocuparse, por suerte".

De este modo, se ha identificado y aparentemente solucionado el problema de salud que ha amargado el comienzo del año a Sara Carbonero, aunque no se ha dado a conocer qué es exactamente lo que le ha ocurrido. Lo importante es que se está recuperando poco a poco y ya está más cerca de volver a casa.

