Se ha obrado el milagro: Carlos III y el príncipe Harry se reúnen en Clarence House después de año y medio sin verse

Al final ha pasado. El regreso del hijo pródigo se produjo el 8 de septiembre de 2025 cuando el príncipe Harry aterrizó en Heathrow, el aeropuerto principal de Londres. Allí tuvimos el primer gesto al ver que había sido recogido por un oficial de la Policía Metropolitana del Escuadrón de Protección de la Realeza y Especialistas. Si bien perdió su demanda contra el Ministerio del Interior de Reino Unido por el asunto de la seguridad, se le ha asignado protección... ¿por orden de Carlos III?

Lo primero que hizo fue desplazarse a la Capilla de St George de Windsor Castle para dejar unas flores en la tumba de su abuela, la reina Isabel II, en el tercer aniversario de su muerte. Después se dedicó a cumplir con sus compromisos en suelo británico mientras se especulaba con un encuentro con su padre, que estaba en Balmoral.

El milagro se obró en la tarde del miércoles 10 de septiembre de 2025. El rey Carlos III regresó a Londres.