Selena Gomez asiste a un concierto de Demi Lovato y desata rumores de una posible reconciliación

Parece que es un buen momento para enterrar el hacha de guerra. Al menos, así lo ha declarado Selena Gomez al posar abrazada junto a Demi Lovato en el backstage del primer concierto de la octava gira musical de la cantante estadounidense, It’s Not That Deep Tour

"Estoy llorando", declaró Gomez en sus stories. “Este ha sido uno de los mejores conciertos. ¿Y el coro? Estoy impresionada”. Seguidamente, publicó un vídeo bailando al ritmo de una de las canciones de Lovato.

Las dos estrellas de Disney han sido amigas desde que se conocieron en un programa llamado Barney & Friends. Pero como todas las relaciones, la de ellas ha pasado por altibajos a lo largo de los años. Cuando alcanzaron la fama, la tensión entre ambas se hizo evidente en varias ocasiones.

A pesar de ello, han estado la una para la otra en los momentos más importantes. Uno de ellos fue la sobredosis que sufrió Demi Lovato en julio de 2018, tras la cual Selena Gomez declaró: "Lo único que voy a decir es que contacté personalmente. No hice algo público. No quería. Yo... la quiero. La conozco desde que tenía siete años. Eso es todo lo que diré".

Aunque en una entrevista a la revista Harper’s Bazaar en 2020, Lovato aseguró que ya no eran amigas: “Siempre la querré y le deseo lo mejor”. Pero algo debe de haber cambiado, porque la cantante de Skyscraper declaró en marzo de este año en el podcast de Keke Palmer que estaba “agradecida por la amistad que tiene con ella”.