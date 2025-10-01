Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar: problemas económicos, amenaza de desahucio, el motivo definitivo de su ruptura y en lo que sí están de acuerdo

Parecía que Telma Ortiz había encontrado al amor de su vida en Robert Gavin Bonnar, el abogado irlandés que presentó como su pareja en los Premios Princesa de Asturias 2019 y con el que tuvo una niña. Después de su ruptura con el padre de su hija mayor, Enrique Martín Llop, y de su divorcio con Jaime del Burgo, la hermana de la reina recuperaba la estabilidad sentimental y la ilusión en el amor. Lamentablemente, este presunto cuento de hadas acabó mal.

A finales de septiembre de 2025 se conoció que ambos se habían separado, que ella se había mudado y que la relación ya era cosa del pasado desde hacía bastante tiempo. Pese a ello, lograron que la noticia no trascendiera durante más de un año. Sin embargo, una vez se supo, ya no se han podido parar una serie de informaciones sobre la expareja.

Robert Gavin Bonnar y Telma Ortiz GTRES

Las desavenencias empezaron ya por cuestiones económicas. Después de empezar su amor entre Barcelona y Andorra en 2019, ambos se mudaron a Madrid y alquilaron una casa en el exclusivo Soto de la Moraleja. Tal y como reveló Silvia Taulés en Vanitatis, estamos hablando de un alquiler cercano a los 6000 euros que no era fácil de pagar ni para ellos.

Aunque pudiera parecer que sus ingresos eran elevados, no todo era oro lo que relucía. De hecho, él perdió una fuente de ingresos importante cuando dejó de ser el abogado del grupo The Corrs. Esto sucedió porque el irlandés dejó a Sharon Corr, la violinista del grupo, cuando se enamoró de Telma Ortiz. Ella, dolida, les dedicó una canción llamada The Fool & The Scorpion. Es verdad que no tuvo la misma repercusión que la que Shakira dedicó a Piqué y Clara Chía, pero sí les afectó.

Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar en el aeropuerto de Dublín. Mark Doyle

Como señala Vanitatis, a todas las tensiones se unió su paternidad conjunta, la convivencia con los hijos de ambas partes y finalmente, el libro. Robert Gavin Bonnar publicó en 2024 El cuarto poder, una obra que ponía en el disparadero mediático tanto a él como a Telma Ortiz, justo lo que ella siempre ha querido evitar. La hermana de la reina acudió a la presentación del libro, pero no le sentó bien y se generaron unas tensiones entre ellos que acabaron con su relación.

Telma abandonó el domicilio conyugal y se fue a casa de su padre, Jesús Ortiz, alquiló otra casa en Alcobendas y siguió con su vida ya sin Bonnar. De acuerdo con el citado medio, él se quedó en la casa en la que había residido con Telma Ortiz y está pensando si se traslada a Irlanda o mantiene su domicilio en España.

Robert Gavin Bonnar en la presentación de su libro 'El cuarto poder' en 2004. J.I.Viseras

Mientras tanto, Telma Ortiz ha pasado página. Está centrada en su trabajo en el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, a lo que se une otro empleo como asesora senior en la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y sobre todo en sus hijas.

Telma Ortiz está ilusionada, pero no le hace ninguna gracia estar en los medios por lo que pasó en su vida personal. Además, no solo se habla de su ruptura, sino de problemas económicos e impagos. Como indica Lecturas, Ortiz y Bonnar no pagan el alquiler de la casa en la que vivieron desde mayo de 2025. Por ello, los propietarios presentaron una demanda de desahucio. Aunque Vanitatis señala que Telma se fue de allí mucho tiempo atrás, a la propiedad no le consta que hayan dejado la casa y solicitan que se les abone el dinero no pagado.

Telma Ortiz en el Festival Centroamerica Cuenta en septiembre de 2025. GTRES

La expareja debía abandonar la casa el 8 de agosto, aunque el plazo se amplió al 15 de septiembre. Esa fecha pasó ampliamente y lo que ellos pensaban es que esa casa está habitada por la pareja, y por ello han denunciado. Los dueños está alucinados porque dicen haberse enterado por la prensa de que no viven allí, algo que no se les había notificado. Por su parte, en palabras de Luis Pliego, director de Lecturas, "Telma pensaba que era su pareja la que iba a pagar, pero el contrato está a nombre de ambos".

De este modo, Telma Ortiz quiere mirar al futuro, pero todavía tiene cuentas pendientes con su pasado, al menos económicas. Mientras tanto, tanto ella como Robert Gavin Bonnar tienen como prioridad el bienestar de la hija que tienen en común. En eso siempre han estado de acuerdo.