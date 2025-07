Todas somos Aitana: "Que me va a venir la regla, yo que sé"

El camino hasta el Riyadh Air Metropolitano de Madrid no ha sido fácil para Aitana. Esos conciertos estaban previstos para otras fechas, el 27 y 28 de junio, y en otro escenario, el estadio Santiago Bernabeu, que ya llenaron Taylor Swift y Karol G el año pasado, dos y cuatro noches respectivamente, el año pasado. Finalmente, las protestas de los vecinos por los ruidos y el jaleo obligaron a cerrar el estadio para espectáculos musicales y Aitana tuvo que cancelar esos conciertos con los que se iba a igualar a las divas internacionales.

En realidad no se cancelaron, se aplazaron, y finalmente será esta noche de miércoles y la de mañana jueves cuando la cantante de Cuarto azul cumpla con sus grandes citas en las que reunirá a más de 100.000 personas, tras haber agotados las entradas para estos dos conciertos hace ya unos meses.

A lo largo de los últimos días, e incluso semanas, la cantante y su equipo han ido compartiendo vídeos y fotografías de los preparativos para el show, e incluso de la sincronización para cambiarse de vestuario en poco más de dos minutos.

En la víspera de la primera fecha, en redes sociales se compartió una instantánea de ella supervisando el escenario y a algunos de sus seguidores les llamó la atención que, a plena luz del día y en Madrid, la artista llevase una sudadera.

Haciendo gala de la espontaneidad que la caracteriza, Aitana no dudó en contestar a través de Twitter a quien le acusaba de no estar "bien de la cabeza" por ir tan abrigada y lo achacó un posible síntoma premenstrual: "Gente, que me va a venir la regla, yo que sé".

A ese sincero comentario de la exconcursante de Operación Triunfo le sucedió una oleada de solidaridad femenina, pues la regla tiene fama de ser la incómoda invitada de las ocasiones especiales. En el caso de Aitana, de dos de los conciertos más importantes.

Aquí algunas de las respuestas a este tuit que acumula más de 400 respuestas y más de 62.000 likes:

"Ya me siento mejor si a Aitana también le visita la regla en los momentos importantes y claves de la vida jaja (aquí una el día de su boda....)".

"Dios que putada justo para los estadios.. I feel you."

"I feel the same, gracias por aclararlo. JAJAJAJAJAJA".

"Pero Aitana como ves esos tweets lo controlas todo!!!!".

"Han tenido que pasar casi 8 meses pero ya tenemos el tweet del año".

"Encima justo para los estadios. Te mando fuerzas leona!!".

"Ella ya no quiere ser la chica perfecta ;)".