Travis Kelce rompe su silencio sobre la canción más subida de tono de Taylor Swift

Después de días de especulaciones, bromas y análisis verso a verso del nuevo disco de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, su futuro marido, Travis Kelce, ha hablado de una de las canciones más comentadas (y más subidas de tono) del álbum: Wood. La responsable de la gira más rentable de 2024 le ha dedicado un tema tan explícito que los swifties más devotos, incluso, se han puesto rojos de vergüenza. El jugador de los Kansas City Chiefs, fiel a su estilo, ha respondido a todos los memes sin perder ni la sonrisa ni la compostura.

Según la revista People, el jugador de los Kansas City Chiefs zanjó la curiosidad mundial con apenas cuatro palabras: “Es una gran canción”, dijo en New Heights, el podcast que comparte con su hermano Jason y que, entre bromas y guiños, se ha convertido en el confesionario no oficial de la pareja más mediática del momento. De hecho, fue el lugar elegido para anunciar el lanzamiento de la nueva colección de canciones de Taylor Swift.

Jason, sin embargo, no estaba dispuesto a dejar pasar ese momento y, sin dudarlo ni dos segundos le lanzaba una pregunta: “¿Te sientes, digamos, orgulloso del tema?”, insistió varias veces, subiendo el tono. Aunque Travis Kelce trató de escurrir el bulto: “Cualquier canción en la que me mencione me parece maravillosa”. Pero su hermano, que lo conoce mejor nadie, fue directo a la yugular: “No es una canción cualquiera, Travis. Es específica. Sobre ti”. Él, divertido, respondió: “Yo la quiero, ¿qué quieres que te diga? Cualquier canción en la que me mencione así…”.

El intercambio se volvió un monólogo cómico cuando Jason empezó a citar algunos de los versos más sugerentes. “Un árbol enorme, imposible no verlo… Vamos, Travis, una secuoya es una palabra generosa. Si alguien escribiera una canción sobre mí, sería más bien un arbolito ornamental que a veces se deja ver”, bromeó, entre carcajadas.

Las letras, como recuerda People, no necesitan mucha interpretación. Swift canta: “Perdóname si suena arrogante, me hipnotizó y me abrió los ojos. Un árbol enorme, imposible no verlo. Su amor fue la llave que abrió mis piernas”. Más adelante compara la hombría de su pareja con “una roca sólida” y cierra el tema con un guiño directo al podcast familiar: “Alcanzamos nuevas alturas de hombría. Ya no tengo que tocar madera”.

En entrevistas posteriores, Taylor ha explicado que su madre “cree que la canción trata sobre supersticiones”, lo que, según la artista, demuestra “la magia del doble sentido”. Y aunque ella sostiene que empezó siendo “una canción inocente”, el resultado parece haber roto más de un tabú en el universo swiftie.