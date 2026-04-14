Una exnovia de Brooklyn Beckham sale en su defensa y revela que sintió "ansiedad" tras pasar tiempo con los Beckham

La relación entre David y Victoria Beckham y su hijo mayor, Brooklyn, está lejos de arreglarse. En la familia sigue reinando la tensión y el primogénito de la diseñadora y el futbolista no se cortó un pelo cuando publicó un explosivo comunicado en el que aseguraba que no quería reconciliarse con su familia.

Brooklyn cargaba especialmente contra su madre, a la que acusó de ridiculizarlo en su boda, y destacaba cómo sus padres habían tratado a su mujer, Nicola Peltz, desde que empezaron su relación.

Por el momento, David y Victoria Beckham no se han pronunciado directamente al respecto, pero sí lo ha hecho Hana Cross, que fue novia del hijo mayor de la mediática pareja durante varios meses en 2019.

"Mi tiempo con la familia me causó mucha ansiedad, sinceramente", explicó la joven en una entrevista con la revista Hello!. "Hubo muchas señales de alerta y cosas que sucedieron durante la relación que, en retrospectiva, deberían haberme hecho pensar y tal vez terminar la relación o alejarme de ella mucho antes de lo que lo hice", añadió Cross durante la conversación.

Hana Cross y Brooklyn Beckham, en Wimbledon en una de sus últimas apariciones juntos en 2019 Getty Images

La joven explicó que cuando empezó su relación con Brooklyn tenía "20 o 21" años y acaba de mudarse a Londres, por lo que verse envuelta en la vorágine de una familia tan mediática como los Beckham fue un shock para ella. "Es difícil saber qué es lo mejor que se puede hacer en esa situación", señaló.

Además, Cross también ha dejado claro que no lleva especialmente bien que su nombre siga saliendo en los medios de comunicación cuando se comenta la mala relación entre Brooklyn y sus padres. "Con la prensa que sale constantemente y con mi nombre siempre vinculado a todo esto, es difícil no volver a sentirme mentalmente arrastrada a esa parte de mi vida, especialmente con todo este asunto de la disputa", comentó la modelo.