Una filtración cambia los planes: nueva fecha y lugar para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce ha sido el centro de la conversación desde que la pareja anunció el compromiso en agosto de 2025. Las especulaciones sobre la fecha y el lugar parecían haberse aclarado cuando la revista US Weekly anunció que el enlace se llevaría a cabo el 13 de julio en Rhode Island. Pero una nueva filtración ha dado un giro inesperado a los planes.

Según ha contado una fuente a la web Page Six, la boda se celebrará en Nueva York el día 3 de julio .

De Rhode Island a la Gran Manzana

Anteriormente, el periódico US Sun, había adelantado cómo sería la ceremonia y celebración en la mansión de Rhode Island, valorada en 17,75 millones de dólares. Según el medio, Taylor quería llenar el jardín con un "tsunami de flores”, de orquídeas blancas, moradas y rosas, y peonías en tonos rosas, blancos y rojos. La pareja tenía previsto invertir alrededor de 1,2 millones de dólares. Pero lo que iba a ser una ceremonia más íntima podría convertirse en una gran boda urbana para albergar a un mayor número de personas.

La decisión de celebrarla en la Gran Manzana sumaría a la pareja a la lista de celebridades que han optado por la ciudad para casarse, como Beyoncé y Jay z o Justin y Hailey Bieber.

La relación de la cantante con la ciudad

Aunque este cambio de planes ha sorprendido, lo cierto es que Taylor Swift ha tenido desde siempre una conexión muy especial con la ciudad, donde tiene varias propiedades.

En Welcome to New York, la canción en la que habla sobre su mudanza a la ciudad de los rascacielos, dejó claro que este es un lugar sagrado para la artista. Además, también fue embajadora de bienvenida entre 2014 y 2015, en una iniciativa para promover el turismo.