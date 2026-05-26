Page se marca un 'Felipe González' contra Sánchez: elecciones ya o cuestión de confianza

Tras las declaraciones de expresidente y ex secretario general del PSOE Felipe González demandando una convocatoria electoral adelantada, ante la irrupción del caso Plus Ultra y la imputación de su homólogo José Luis Rodríguez Zapatero, otra figura socialista se ha sumado a esa petición. Se trata del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien cree que Pedro Sánchez solo tiene esa opción o la de someterse a una cuestión de confianza.

García-Page, quien ha venido representando una de las mayores confrontaciones al actual líder de los socialistas, se ha pronunciado este martes en un acto de inauguración de un campo de fútbol en Toledo. Ante los medios, no solo ha confirmado que cree que Sánchez debe apretar el botón rojo del adelanto electoral sino que debe haberlo por el bien del partido.

"Pienso que este es el momento de mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia. Y es muy difícil que no estemos profundamente preocupados", ha advertido García-Page, en unas declaraciones que llegan tras la imputación de Zapatero. Eso sí, al expresidente le desea "lo mejor" y que "se pueda aclarar en lo personal", para, acto seguido, valorar que el contexto que se vive en el PSOE no puede ser visto "como un hecho aislado".

Page insiste en lo que defendió en el Comité Federal: "Ya ni siquiera a unos pocos les puede beneficiar"

De hecho, el mandatario castellano-manchego —el único barón del PSOE que gobierna con mayoría absoluta— se ha referido a su intervención en el pasado Comité Federal del PSOE en el que defendió esta misma postura. Hace un año, empleó la fórmula de que "prolongar la agonía perjudicaba a la inmensa mayoría, aunque pudiera beneficiar a unos pocos" y hoy ha recogido esas mismas palabras para señalar que ahora "prolongar la agonía ya ni siquiera a unos pocos les puede beneficiar".

Cabe recordar que, ayer, Felipe González defendió la necesidad de realizar una convocatoria electoral adelantada, al mismo tiempo que se posicionó en contra de una eventual moción de censura que aupase al Partido Popular de Feijóo al Gobierno. En esas mismas declaraciones también bromeó con "que mis compañeros alguno dice que trabajo para el PP...", para acabar ironizando con que "cuando dicen eso [los compañeros], yo les digo que 'si trabajara para el PP ya habrían ganado, ¡imbéciles!'".