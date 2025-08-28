Viaje al pasado: abren la cápsula del tiempo de Diana de Gales y encuentran estos objetos míticos de los 90

Un disco de Kylie Minogue, una televisión portátil o una calculadora de bolsillo. Estos objetos tan representativos de los 90 han aparecido tras abrir la conocida como "cápsula del tiempo" que enterró Diana de Gales junto a dos niños enfermos del hospital infantil Great Ormond Street en marzo de 1991.

Se trataba de una caja de madera, revestida de plomo, que fue enterrada con objetos de los 90 cuando se colocó la primera piedra de uno de los edificios del complejo hospitalario. Con intención de abrirse tras un siglo, se ha adelantado su apertura por la necesidad de construir una unidad de oncología pediátrica en el hospital.

Entre los objetos encontrados destacan el disco de Kylie Minogue, Ryhthm of love, una colección de monedas británicas de la época, una cámara desechable, un holograma de un copo de nieve, una fotografía de Diana, una televisión de bolsillo o un ejemplar de The Times del día que se llevó a cabo la acción.

Muchos de ellos, como la televisión portátil o la calculadora de bolsillo se consideraban entonces tecnología puntera, lo que pone en evidencia el avance tecnológico de los últimos 30 años.

"Me trajo muchísimos recuerdos ver el televisor de bolsillo que había allí. Le había comprado uno a mi marido en su día, para cuando se tomaba un descanso mientras conducía su autobús por el país. ¡Eran carísimos entonces!", señaló a los medios Janet Holmes, una trabajadora del hospital que estuvo presente en ambos momentos: cuando se enterró la caja y al desenterrarla.