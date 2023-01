Inquietud por la ausencia de Meghan Markle

Desde que se apartaron de la familia real británica, los duques de Sussex no han escatimado en apariciones públicas. Han creado su propio podcast, Archetypes, han protagonizado un documental en Netflix, han concedido su entrevista más polémica con Oprah Winfrey, han viajado a Inglaterra con motivo del funeral de Isabel II y, como colofón, este mes de enero el príncipe Harry publicó su libro En la sombra (Plaza y Janés).

El libro ha sacado el lado más íntimo del hijo menor de Lady Di y Carlos III con confesiones que van desde su vida sexual a su paso por la guerra de Afganistán, sin embargo, también ha traído consigo la ausencia de Meghan Markle.

La duquesa de Sussex lleva sin hacer ninguna aparición pública desde el documental de Netflix, cuyo primer episodio se estrenó el pasado 8 de diciembre, lo que ha despertado la intriga de sus seguidores.

A Harry se le ha visto en varias entrevistas con diversos medios de comunicación como la cadena estadounidense CBS y la británica ITV, pero Markle se ha ausentado durante toda la promoción del libro.

Según ha contado Victoria Ward, la editora especializada en familia real del diario británico The Telegraph, Markle habría dado un paso al lado dejando a Harry como protagonista único de la promoción. Ward indica que, pese a que muchos pensaron que Markle era la “fuerza impulsora” tras el libro de Harry, no era así.

"Las fuentes sugieren que Meghan, conocedora de los medios, fue un poco más circunspecta sobre el concepto de un libro de memorias y puede haber expresado una leve preocupación sobre si era el movimiento correcto", señala Ward en The Telegraph.

Según cuenta Markle no estaba del todo comprometida con las memorias de Harry, de ahí que haya permanecido más apartada. "No es ajena a enfrentarse a sus enemigos, pero se entiende que fue más cautelosa que el duque sobre este proyecto en particular", recalca.

A pesar de sus aparentes desavenencias con respecto a este proyecto, una fuente cercana a la pareja señala a The Telegraph que “ella siempre lo apoyará y nunca se hubiera metido en la promoción de un proyecto tan personal”. "Se trataba de su propia vida, su propio viaje y su propia perspectiva", añade.

Otra fuente cercana ha sugerido a la publicación que la ausencia de Meghan podría deberse a que "no tiene nada que ganar" con este libro.

En solo 10 días, En la sombra se convirtió en número uno de ventas en España y a nivel global ha conseguido vender más de 3,2 millones de ejemplares, de los cuales 2,5 millones han sido en inglés. De hecho, se habla de que el libro batió incluso un récord Guinness al ser el libro de no ficción que más rápido se ha vendido de la historia, según Nielsen, ya que vendió 1,4 millones de ejemplares en inglés en 24 horas.