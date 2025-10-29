Juan Carlos I aterriza en España esta noche en medio de la polémica por sus memorias

En plena polémica por la publicación de sus memorias, y por sus declaraciones en una reciente entrevista para el diario francés Le Figaro, el rey emérito, Juan Carlos I, aterrizará este miércoles en Vitoria con motivo de una revisión médica. Tal y como ha podido confirmar el diario El País, el exmonarca volará posteriormente a Lisboa (Portugal) para pasar unos días, y posteriormente viajará a Sanxenxo para participar en las regatas del 8 y 9 de noviembre.

Esta visita del emérito no ha pasado tan desapercibida como otros de sus viajes a España, coincide con la polémica publicación de sus memorias, que verán la luz en Francia el próximo 5 de noviembre. Tal y como ha podido recuperar el diario, muchos medios franceses han lanzado avances de ciertos pasajes de la publicación, que tendrá más de 500 páginas.

Durante su entrevista con Le Figaro, Juan Carlos deja varias declaraciones que adelantan que sus memorias van a dar mucho de qué hablar. Él mismo cuenta que dudó si publicarlas. "Pero poco a poco me di cuenta de que los hijos y nietos de mis amigos no tenían ni idea de quién era Franco ni de la transición democrática que siguió. ¡Y eso que los años setenta no están tan lejos! Pensé que era necesario aportar el testimonio directo de lo que viví durante 39 años de servicio", recupera El País.

En su conversación con el periódico francés, el periodista Charles Jaigu narra cómo vive el rey desde que su exilio en 2020 a la isla de Nuraï (Abu Dabi). "Para ayudar a mi hijo, busqué un lugar donde los periodistas de mi país no pudieran encontrarme fácilmente", cuenta.

El rey reconoce "errores" en su reinado

El rey emérito Juan Carlos I ha reconocido en sus memorias que cometió errores a lo largo de su vida, como haber aceptado el "regalo" de cien millones de dólares del rey de Arabia Saudí. En este caso, el periódico Le Monde ha desvelado que "es consciente" que ha decepcionado a muchos, que se dejó llevar por sus "debilidades" y que cometió "errores de juicio por amor y por amistad", además de haber tenido "amistades nefastas".

En concreto, se refiere al regalo del rey saudí en 2008 que, reconoce, "puede parecer inapropiado a algunos", pero que él presenta como "un donativo generoso de parte de un hermano", un "acto de generosidad de un monarca con otro". "Es un regalo que no supe rechazar, un grave error", asegura el rey emérito, que añade que pensaba dedicarlo a sus necesidades tras su jubilación "lejos de la vida oficial española".

Además, en sus pasajes, el emérito asegura haber mantenido "relaciones personales y frecuentes" con el dictador Francisco Franco, por quien no oculta cierta admiración: "Le respetaba enormemente, apreciaba su inteligencia y su sentido político. Nunca dejé que nadie le criticara delante de mí".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.