Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
"Tenía una brújula, pero no tenía un plan": la entrevista del rey Juan Carlos en seis frases
Life

Life

"Tenía una brújula, pero no tenía un plan": la entrevista del rey Juan Carlos en seis frases

El rey emérito ha concedido una entrevista al diario francés 'Le figaro' a 10 días de la publicación de su libro de memorias en Francia.

Marina Prats
Marina Prats
El rey Juan Carlos en el 250º aniversario del Real Colegio de Artillería en 2014.Carlos Alvarez

Desde el anuncio el pasado mes de junio de sus memorias bajo el título de Reconciliación de la mano de la editorial Planeta, ha sobrevolado la incógnita sobre qué abordará o qué contará el rey Juan Carlos en ellas. Parte de ello se ha destapado en Francia este martes gracias a una entrevista publicada en Le Figaro, que ha traducido de forma íntegra El País.

En ella, el periodista Charles Jaigu narra cómo vive el emérito desde que se exilió en Abu Dabi en 2020, concretamente a la isla de Nuraï. “Para ayudar a mi hijo, busqué un lugar donde los periodistas de mi país no pudieran encontrarme fácilmente", cuenta al periodista, con el que habla desde la situación actual de España y hace un especial repaso la Transición y el régimen de Franco. 

Entre sus líneas, el emérito deja varios titulares que adelantan que sus memorias, que previsiblemente se publicarán en diciembre en España, van a dar mucho que hablar y va a abordar de primera mano su relación con Felipe VI. Estos son algunas de las frases de esta polémica entrevista:

"Somos frágiles porque no hemos sido una monarquía constitucional durante mucho tiempo"

En la entrevista, el periodista repasa los diversos cismas que han persistido, desde su punto de vista en la sociedad española, algo que Juan Carlos achaca a la falta de una monarquía constitucional. 

"La disputa entre las nacionalidades vasca y catalana; la disputa entre las líneas legítimas (carlistas y borbones); la disputa entre el comunismo español y la falangista Falange", enumera el francés.

"Tenía una brújula, pero no tenía un plan"

El emérito ha recordado la situación que vivió para retomar la monarquía, que no la designación de reino, tras el franquismo y ha destacado el diálogo que tuvo que llevar a cabo entre izquierdas y derechas.

Sobre Franco: "¿Por qué mentir, si fue una persona que me hizo rey, y en realidad me hizo rey para crear un régimen más abierto?"

Señala en relación a la figura de Franco, a la que se niega a hacer un retrato crítico ni situarlo cercano a otros dictadores fascistas. Precisamente ha sido eso y el conocimiento que tienen, según él, las nuevas generaciones de la Transición lo que le ha llevado a escribir este libro. 

"Me di cuenta de que los hijos y nietos de mis amigos no tenían ni idea de quién era Franco ni de la transición democrática que siguió. ¡Y eso que los años 70 no están tan lejos! Pensé que era necesario aportar el testimonio directo de lo que viví durante 39 años al servicio de mi país", recuerda en la entrevista.

"Mi carácter me hace ver a las personas desde un punto de vista humano, no solo político"

El emérito hace gala en su charla con Le Figaro de su carácter "campechano" que tanto se ha encumbrado y ha enfatizado que recibió loas por parte de la izquierda y la derecha a nivel nacional e internacional. "Fidel Castro decía de mí a la prensa española: ‘¡Tenéis el mejor rey del mundo!", recuerda.

"Lamento que se haya perdido cierto espíritu político"

Juan Carlos no duda en evocar a lo que se conoce como "espíritu de la Transición" y dejar una crítica velada al clima político actual e incluso al Gobierno. "Era una época en la que la izquierda, y en particular el Partido Comunista, respetaba las instituciones del Estado... Lamento que se haya perdido cierto espíritu político, al que se denomina ‘el espíritu de la Transición’, en detrimento de España y de sus intereses", señala en la entrevista, donde destaca especialmente el papel de Santiago Carrillo.

"No hubo un golpe, sino tres golpes"

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

Sobre el 23-F y el intento de golpe de Estado de Tejero, Juan Carlos se muestra tajante: "No hubo un golpe, sino tres golpes. El golpe de Tejero, el de Armada y el de los políticos cercanos al franquismo", señala y califica el papel de Armada como una "traición". "Alfonso Armada estuvo 17 años a mi lado. Le quería mucho y me traicionó. Convenció a los generales de que hablaba en mi nombre", señala y critica duramente que se le vincule con los simpatizantes del golpe de Estado como, según el periodista, hace Javier Cercas en Anatomía de un instante.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco