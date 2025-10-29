"Tenía una brújula, pero no tenía un plan": la entrevista del rey Juan Carlos en seis frases

Desde el anuncio el pasado mes de junio de sus memorias bajo el título de Reconciliación de la mano de la editorial Planeta, ha sobrevolado la incógnita sobre qué abordará o qué contará el rey Juan Carlos en ellas. Parte de ello se ha destapado en Francia este martes gracias a una entrevista publicada en Le Figaro, que ha traducido de forma íntegra El País.

En ella, el periodista Charles Jaigu narra cómo vive el emérito desde que se exilió en Abu Dabi en 2020, concretamente a la isla de Nuraï. “Para ayudar a mi hijo, busqué un lugar donde los periodistas de mi país no pudieran encontrarme fácilmente", cuenta al periodista, con el que habla desde la situación actual de España y hace un especial repaso la Transición y el régimen de Franco.

Entre sus líneas, el emérito deja varios titulares que adelantan que sus memorias, que previsiblemente se publicarán en diciembre en España, van a dar mucho que hablar y va a abordar de primera mano su relación con Felipe VI. Estos son algunas de las frases de esta polémica entrevista:

"Somos frágiles porque no hemos sido una monarquía constitucional durante mucho tiempo"

En la entrevista, el periodista repasa los diversos cismas que han persistido, desde su punto de vista en la sociedad española, algo que Juan Carlos achaca a la falta de una monarquía constitucional.

"La disputa entre las nacionalidades vasca y catalana; la disputa entre las líneas legítimas (carlistas y borbones); la disputa entre el comunismo español y la falangista Falange", enumera el francés.

"Tenía una brújula, pero no tenía un plan"

El emérito ha recordado la situación que vivió para retomar la monarquía, que no la designación de reino, tras el franquismo y ha destacado el diálogo que tuvo que llevar a cabo entre izquierdas y derechas.

Sobre Franco: "¿Por qué mentir, si fue una persona que me hizo rey, y en realidad me hizo rey para crear un régimen más abierto?"

Señala en relación a la figura de Franco, a la que se niega a hacer un retrato crítico ni situarlo cercano a otros dictadores fascistas. Precisamente ha sido eso y el conocimiento que tienen, según él, las nuevas generaciones de la Transición lo que le ha llevado a escribir este libro.

"Me di cuenta de que los hijos y nietos de mis amigos no tenían ni idea de quién era Franco ni de la transición democrática que siguió. ¡Y eso que los años 70 no están tan lejos! Pensé que era necesario aportar el testimonio directo de lo que viví durante 39 años al servicio de mi país", recuerda en la entrevista.

"Mi carácter me hace ver a las personas desde un punto de vista humano, no solo político"

El emérito hace gala en su charla con Le Figaro de su carácter "campechano" que tanto se ha encumbrado y ha enfatizado que recibió loas por parte de la izquierda y la derecha a nivel nacional e internacional. "Fidel Castro decía de mí a la prensa española: ‘¡Tenéis el mejor rey del mundo!", recuerda.

"Lamento que se haya perdido cierto espíritu político"

Juan Carlos no duda en evocar a lo que se conoce como "espíritu de la Transición" y dejar una crítica velada al clima político actual e incluso al Gobierno. "Era una época en la que la izquierda, y en particular el Partido Comunista, respetaba las instituciones del Estado... Lamento que se haya perdido cierto espíritu político, al que se denomina ‘el espíritu de la Transición’, en detrimento de España y de sus intereses", señala en la entrevista, donde destaca especialmente el papel de Santiago Carrillo.

"No hubo un golpe, sino tres golpes"

Sobre el 23-F y el intento de golpe de Estado de Tejero, Juan Carlos se muestra tajante: "No hubo un golpe, sino tres golpes. El golpe de Tejero, el de Armada y el de los políticos cercanos al franquismo", señala y califica el papel de Armada como una "traición". "Alfonso Armada estuvo 17 años a mi lado. Le quería mucho y me traicionó. Convenció a los generales de que hablaba en mi nombre", señala y critica duramente que se le vincule con los simpatizantes del golpe de Estado como, según el periodista, hace Javier Cercas en Anatomía de un instante.