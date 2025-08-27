Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años casados

Tras once años de relación, nueve de ellos de casados, y dos hijas en común, Kiko Rivera e Irene Rosales se separan. Se lo han confirmado ambos a la revista Semana, que lleva esta exclusiva a su portada de este miércoles.

"La inesperada ruptura se ha procedido de manera cordial y sin que se hayan visto involucradas terceras personas", apunta la cabecera.

Semana asegura que ambos han indicado que ha sido una decisión "muy complicada" de tomar y que ha llegado tras sopesarla mucho y meditarla, no fruto de un momento de 'calentón', puntualizan.

El DJ, hijo de Isabel Pantoja, y Rosales se conocieron en 2014 a través de unos amigos en común. Lo que comenzó como una amistad, al año se transformó en relación amorosa. La revista recuerda lo complicado de aquellos primeros años, en los que ella se convirtió en el gran apoyo de él, puesto que coincidió en la ruptura de lazos con su madre, la tonadillera.

En 2015 tuvieron a su primera hija, Ana, y un año más tarde se casaron. Volvieron a ser padres en 2018, cuando llegó Carlota. Rivera tiene otro niño fruto de su relación anterior con Jessica Bueno.