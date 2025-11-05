La autora de las memorias del rey Juan Carlos habla de qué miembros de la familia le apoyaron: "Fue una presencia radiante"

Aunque quede un mes para la publicación de las memorias del rey Juan Carlos en España bajo el título de Reconciliación, en Francia, donde se publican este miércoles 5 de noviembre con la editorial Stock, las declaraciones del emérito ya están dando que hablar.

En sus páginas y en las entrevistas previas concedidas a Paris Match, reflexiona sobre su papel en la Transición, no escatima al hablar de su hijo Felipe VI sobre el que dice que "parece haber olvidado a quién debe su trono", se deshace en halagos con la reina Sofía, pero sobre todo carga contra Letizia, a la que acusa de haber roto el vínculo con sus nietas Leonor y Sofía.

Este miércoles la revista ¡Hola! publica en exclusiva una entrevista con la autora de estas memorias, la francesa Laurence Debray, donde ha desgranado el proceso de escritura y edición y ha hablado sobre cómo fue el trato con el emérito y en qué familiares cercanos se vio apoyado.

Sobre la diferencia de publicación del libro de casi un mes entre Francia, el 5 de noviembre, y España, el 3 de diciembre, Debray asegura que fue una decisión de la editorial española. "En España, lo publica Planeta, porque el Rey quería que lo hiciera un gran grupo español, no uno extranjero. Cuando hablamos con Planeta sobre la fecha de lanzamiento, nos sugirieron noviembre", recuerda.

"Avisé a Stock que tenían que ajustarse a esa fecha. Evidentemente, aceptaron, aunque venía un poco tarde en su programación. Luego, Planeta retrasó la salida a principios de diciembre. Por desgracia, en Francia la maquinaria ya estaba en marcha y no se podía detener", añade.

La periodista recuerda que el emérito "está encantado" con la acogida que está teniendo la publicación, pero no acudirá ni a París ni a España para su presentación. De hecho, este miércoles, coincidiendo con la publicación del libro en Francia, volverá a visitar España. "Le importa mantener la equidad y por voluntad de discreción. Solo recibió a dos periodistas franceses en Abu Dabi. No está en una lógica de promoción frenética", recuerda.

No obstante, aunque la familia real no esté involucrada en la elaboración de las memorias y los reyes Felipe y Letizia no salgan especialmente bien parados, revela que en el proceso sí contó con el apoyo de las infantas Elena y Cristina y de Froilán, que reside en Abu Dabi y se ha mostrado como el más cercano a su abuelo.

"Sus hijas también fueron muy atentas y amables. Al igual que su nieto Felipe, un joven entrañable, que fue realmente una presencia radiante. Tuve la sensación de tratar con una familia solidaria, acogedora y generosa. Humanamente, fueron formidables", recuerda.

Según explica la autora, el emérito se tomó muy "en serio" el libro y estuvo trabajando con ella codo con codo y disciplinariamente. De hecho, asegura que no le puso ningún límite a la hora de hablar de ningún tema. "Desde el principio, quedó claro que iba a abordar todos los temas, incluso los más desagradables. No podía omitir nada, era consciente de ello. Es lúcido sobre los errores que cometió. No quería en absoluto intentar eludirlos", detalla.

De hecho, recuerda que él mismo quería ver el libro publicado antes de su fallecimiento. "¿Por qué no esperar después de su muerte para hacerlo? Precisamente porque quiere asumir la responsabilidad de este libro, de su publicación. Y quería verlo salir con sus propios ojos", señala.