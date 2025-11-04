Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El reproche del rey Juan Carlos a la reina Letizia por lo que no le permitió a él y a la reina Sofía con Leonor y Sofía
El reproche del rey Juan Carlos a la reina Letizia por lo que no le permitió a él y a la reina Sofía con Leonor y Sofía 

El emérito ajusta cuenta con su nuera en 'Reconciliación', un libro de memorias en el que no se muerde la lengua para quejarse de la reina.

El rey Juan Carlos y la reina Letizia en el 40 aniversario de la Fundación Reina SofíaGetty Images

Que Reconciliación se publique en Francia un mes antes que en España ha provocado que hayan ido saliendo extractos y que el propio rey Juan Carlos haya concedido entrevistas a medios franceses. Así se han ido conociendo numerosos detalles sobre lo que contiene este libro de memorias que aunque se llame Reconciliación parece que va a conseguir todo lo contrario, al menos con la familia con la que el emérito no se lleva particularmente bien.

La que sí puede estar contenta es la reina Sofía, de la que solo dice cosas buenas. En otro extracto, Juan Carlos de Borbón señala de su esposas: "Hemos capeado juntos acontecimientos políticos, tormentas y noches de angustia y dudas. Nada podrá borrar mis profundos sentimientos hacia mi esposa, Sofi, mi reina, ni siquiera algunas desavenencias".

  La reina Letizia y los reyes Juan Carlos y Sofía en un momento de complicidad en el acto 'Me olvidé de vivir'.Lalo Yasky

"El paso de los años no ha restado ni un ápice a la inmensa gratitud y respeto que siento por ella. Estoy convencido de que tendrá un lugar en la historia contemporánea de España, un lugar muy merecido, como el que ella ocupa en mi vida, el lugar más elevado", añade el padre de Felipe VI en su biografía, que en España llega de la mano de Planeta la primera semana de diciembre de 2025.

El rey emérito ajusta cuentas con su nuera

Pero en el libro hay reproches, en particular para la reina Letizia, su nuera. Una de ellas es que parece que le culpa de su nula relación con sus nietas Leonor y Sofía, pero ya no solo desde que cayó en desgracia por sus escándalos y se exilió en Abu Dabi, sino de antes.

  La princesa Leonor corriendo hacia los reyes felipe y Letizia y los reyes Juan Carlos y Sofía en el bautizo de la infanta Sofía en La Zarzuela.Angel Díaz

"Desafortunadamente, nunca he podido salir a solas en Madrid con mis dos nietas, Leonor y Sofía. Mi esposa nunca ha podido recibirlas a solas en Palma, como suele hacer con todos sus demás primos", señala Juan Carlos I en sus memorias, dejando claro que ni ella ni doña Sofía han podido disfrutar mucho de sus nietas pequeñas, algo que sí han podido hacer con los mayores, los Marichalar y los Urdangarin.

El emérito se refiere a salidas y momentos privados, pero también están las públicas. No muchas veces se ha visto al abuelo con las nietas, aunque sí en el caso de la reina Sofía, a la que contemplamos públicamente con la princesa Leonor y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias y en las vacaciones en Mallorca. Sin embargo, ahí siempre están sus padres.

