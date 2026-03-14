Marylou Nesi, buceadora, descubre un tesoro en el lago de Garda: "A 18 metros de profundidad encontré un frasco de 1930 que todavía huele"

Un perfume en el fondo del mar. En una de sus últimas inmersiones en el lago de Garda, en el norte de Italia, la buceadora Marylou Nesi descubrió un hallazgo sin precedentes: un perfume a 18 metros de profundidad intacto. Lo más curioso de todo es que la etiqueta marca una inscripción: Trilysin Haarpflege.

"Entre el limo del lecho marino, a unos 18 metros de profundidad, esta botella de vidrio transparente me pareció perfectamente intacta", asegura la buceadora en declaraciones al diario Prima Brescia. "Lo sorprendente es el olor que emanaba mientras lo limpiaba con agua", continúa.

La protagonista asegura que resultaba "un aroma muy bueno después de casi cien años". "Es una locura pensar que una fragancia formulada hace casi un siglo ha permanecido 'protegida' por las aguas del lago, lista para contar su pasado incluso hoy", explica, claramente sorprendida.

Una ventana a los años 30 y 40

Según el medio de comunicación, este hallazgo supone una ventana a otras etapas, pero sobre todo, para conocer quien frecuentaba el lago con anterioridad. "Entre los años 30 y 40 representó un tratamiento de élite: una loción tricológica diseñada para fortalecer y revitalizar el cabello, en una época en la que los cosméticos empezaban a fusionar ciencia y bienestar", detalla la buceadora.

"Era el tipo de producto que los turistas centroeuropeos llevaban consigo durante sus estancias en los elegantes hoteles de la Belle Époque o en las villas con vistas al lago", agrega. Pero no solo cosméticos se han encontrado en las profundidades del enclave italiano: "El vidrio, un material inerte y resistente, en la parte inferior, donde la oxigenación es pobre y la luz llega atenuada, puede almacenarse indefinidamente".

De hecho, Nesi ha relatado que en una de sus últimas inmersiones recuperó varios trozos de redes antiguas ancladas a estructuras sumergidas". "Parecían cortinas gruesas y compactas: cortarlas no era nada sencillo. En algunos lugares se habían convertido en una masa espesa, estratificada con el tiempo", explica. Además, avisa: "Quedan muchas por retirar".