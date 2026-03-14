Hacienda lo confirma: ya tiene acceso mensual para vigilar movimientos en Revolut, Wise y N26 con el objetivo de detectar ingresos no declarados

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una de sus comparecencias.

La Agencia Tributaria reforzará desde este año el control sobre las cuentas financieras utilizadas por los contribuyentes, incluidas las de entidades digitales como Revolut, Wise o N26. El objetivo es detectar ingresos no declarados, patrimonio oculto o actividad económica fuera del radar fiscal.

La medida forma parte de las directrices del Plan de Control Tributario 2026, publicadas en el Boletín Oficial del Estado. El documento confirma que Hacienda contará con nueva información financiera mensual, lo que permitirá seguir con mayor precisión los movimientos económicos de los contribuyentes.

Información financiera mensual para detectar fraude



El plan prevé aprovechar nuevas declaraciones informativas del sistema financiero que aportarán datos actualizados sobre cuentas, tarjetas y cobros con tarjeta bancaria.

Según la Agencia Tributaria, esta información permitirá:

Detectar actividades económicas no declaradas.

Identificar sociedades pantalla utilizadas para ocultar ingresos.

Mejorar el seguimiento de tramas de fraude de IVA.

Facilitar embargos o medidas cautelares sobre cuentas y TPV.

La novedad principal es que los datos llegarán con periodicidad mensual, lo que permitirá detectar irregularidades mucho antes que con los sistemas de información tradicionales.

Además, disponer de información actualizada sobre cuentas bancarias permitirá evitar devoluciones a cuentas canceladas o con titularidad modificada, y servirá también como elemento de verificación de identidad en algunos trámites con la Administración.

Control sobre neobancos y cuentas digitales



Uno de los focos del plan será el uso de cuentas en entidades financieras digitales o neobancos, cada vez más utilizadas por particulares y autónomos.

Hacienda quiere evitar que estas cuentas se utilicen para:

Ocultar ingresos en el extranjero .

. Desviar pagos fuera del circuito bancario tradicional.

fuera del circuito bancario tradicional. Gestionar patrimonio no declarado.

Las actuaciones inspectoras se centrarán especialmente en contribuyentes en los que se detecte uso indebido de cuentas digitales para ocultar rentas o patrimonio.

Comercio electrónico y redes sociales, bajo vigilancia



El control sobre el negocio digital seguirá siendo una prioridad para la Agencia Tributaria. Los datos financieros se cruzarán con la información que envían las plataformas de comercio electrónico en aplicación de la Directiva DAC7, que obliga a marketplaces y plataformas online a comunicar las ventas realizadas por sus usuarios.

Esto permitirá intensificar el control sobre:

Ventas online de bienes y servicios.

Actividad económica en plataformas digitales.

Ingresos de creadores de contenido en redes sociales.

La Agencia también revisará casos de empresas que aparentan estar establecidas en la Unión Europea para evitar el pago correcto del IVA en comercio electrónico.

Criptomonedas y blockchain, otro foco de inspección



El plan también prevé reforzar el control sobre contribuyentes que operan con Bitcoin y otras monedas virtuales.

Hacienda utilizará herramientas de trazabilidad en blockchain para detectar ganancias patrimoniales no declaradas, patrimonios no justificados y operaciones de compraventa de criptomonedas sin declarar. La explotación de estos datos permitirá identificar perfiles de riesgo y abrir inspecciones cuando existan indicios de fraude.

Alquileres, inmobiliario y economía sumergida

Otro de los grandes objetivos del Plan de Control Tributario 2026 será el sector inmobiliario.

Hacienda reforzará la vigilancia en:

Alquileres gestionados a través de plataformas digitales.

gestionados a través de plataformas digitales. Arrendamientos turísticos.

turísticos. Alquileres de temporada utilizados para evitar regulación.

utilizados para evitar regulación. Operaciones de compraventa con valoración irregular de inmuebles.

También se intensificarán las inspecciones en sectores con mayor riesgo de economía sumergida, especialmente en negocios donde se detecte rechazo sistemático de pagos con tarjeta o uso irregular de TPV.

Grandes patrimonios y multinacionales

El plan mantiene además el foco en:

Grandes patrimonios con signos externos de riqueza incompatibles con las rentas declaradas.

con signos externos de riqueza incompatibles con las rentas declaradas. Sociedades instrumentales utilizadas para reducir la carga fiscal.

utilizadas para reducir la carga fiscal. Multinacionales y grupos societarios con estructuras artificiales diseñadas para minimizar impuestos.

La Agencia Tributaria seguirá analizando cambios de domicilio fiscal, estructuras empresariales complejas y operaciones financieras destinadas a reducir de forma indebida la tributación.

El nuevo plan busca reforzar el control del fraude fiscal utilizando más datos, con mayor frecuencia y con herramientas tecnológicas más avanzadas.