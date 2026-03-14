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Pone una reseña kilométrica por cómo le tratan en un restaurante y la respuesta del dueño se le vuelve totalmente en contra
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Pone una reseña kilométrica por cómo le tratan en un restaurante y la respuesta del dueño se le vuelve totalmente en contra

"Si pudiéramos sería de 0 estrellas".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Una camarero sirviendo comida en una restaurante.
Una camarero sirviendo comida en una restaurante.Getty Images

Ver para creer. La reseña que ha puesto un cliente para quejarse del servicio recibido en un restaurante deja muy clara que su experiencia fue muy negativa. "Fuimos a celebrar un cumpleaños y el trato que recibimos fue pésimo desde el primer momento", asegura.  

La reseña continúa en esta línea, asegurando que la atención "fue muy poco profesional, con sensación constante de desinterés hacia nuestra mesa". Pero la cosa no queda ahí porque este cliente describe el aspecto y el sabor de cada plato

"El arroz, que debería ser uno de los platos principales, lo sacaron pasado. Un error bastante grave para un plato que suele ser la estrella en este tipo de restaurantes", continúa exponiendo en la reseña. 

"Durante toda la comida la atención fue muy deficiente. Nadie se preocupó por si estábamos a gusto o si necesitábamos algo. Para rematar, ni siquiera tuvieron el detalle de preguntarnos si queríamos café o de ofrecer un simple chupito, sabiendo que estábamos celebrando un cumpleaños", denuncia este cliente anónimo. 

La traca final llega cuando se refiere al precio que tuvieron que pagar: más de 680 euros. Una cantidad que describe como "muy alta" para "el servicio, la atención y la calidad recibida". 

"Si los locales pudiéramos poner reseñas sería de 0 estrellas"

La respuesta del propietario del restaurante es casi tan larga como la reseña. "Siento mucho que no se fueron muy contentos, pero para serle sincero si pudiéramos los locales poner reseñas de los clientes las de ustedes sería de 0 estrellas", afirma el dueño. 

"Primero, la cuenta fueron 580 euros. Como pagó el señor, que tuvo mucha educación, cosa que no todos tuvieron. Podría hablarle de lo impuntuales que fueron... 45 minutos más tarde de la reserva, falta de respeto a los camarero/as, insolencia en el trato, escándalo, y poca empatía con el resto de clientes...", enumera.

Pero estos no son los únicos reproches que el propietario le hace a este cliente: "En cuanto a cantidades y a precios, ya habían venido varias veces y ya nos conocían. Lo que pasa que cuando quieren comer más gente con menos raciones pasa que las cosas parecen más escasas. 

El dueño del restaurante remata su particular reseña expresando su deseo de no volver a ver nunca más a este cliente y a sus acompañantes. "Lamentar que no se fueran a gusto y me alegro de que no vuelvan, ya que así nos ahorramos disgustos todos", asegura. 

Daniel Pueblas Lara
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Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

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