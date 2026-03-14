De los pantalones de rayas de Zara a ropa de edición limitada: el negocio de comprar prendas virales y venderlas más caras en Vinted

En los últimos años, el mercado de ropa de segunda mano ha crecido de manera constante. Tiendas como Humana ya no son un último recurso sino una opción más para renovar el armario y las propias marcas, como Zara, han lanzado sus plataformas de segunda mano bajo el nombre de pre loved para que sus clientes den una segunda vida a las prendas.

Pero es Vinted la plataforma que ha cambiado la manera de comprar en varias generaciones y que ha hecho que muchas personas dejen de visitar las tiendas físicas para bucear en sus miles de artículos. No porque sean más baratos, sino porque encuentran prendas o accesorios diferentes, de colecciones de hace varios años o que actualmente están agotados en tiendas.

Según los datos publicados en abril del año pasado, Vinted creció un 36% en 2024 y multiplicó sus ganancias, consiguiendo un beneficio de 76,7 millones de euros. En este marketplace se puede encontrar prácticamente de todo y se ha convertido no solo en una manera de comprar cosas a buen precio o deshacerse de artículos que ya no hacen falta, sino también en una herramienta para el negocio.

Basta con bucear durante un rato por los miles de perfiles poniendo palabras clave como el nombre de algún bolso de moda, algún accesorio de diseñador descatalogado o la última prenda viral de Zara para darse cuenta.

De hecho, no son pocas las personas que se han quejado en redes sociales de que algunos usuarios se aprovechen de esta tesitura. "No entiendo qué le pasa la gente en Vinted", denunció hace unos meses @lapauleeta en Threads, explicando que se había encontrado una chaqueta de pelo de Zara por 140 euros cuando en la web de la marca se vendía por 90.

"De verdad la compró al mismo importe (o más) para ponerla a un precio mucho más caro que en tienda aunque lleve la etiqueta?? Y no está rebajada. Además, no creo que sea casualidad que tape el precio con el dedo", lamenta la usuaria. En los comentarios de la publicación se puede leer como varias personas explican que han vivido la misma situación animando a denunciar este tipo de perfiles.

En TikTok, la usuaria Roxana López denunció algo similar, mostrando cómo una chaqueta de la colección de San Valentín de Zara se vendía por 70 euros cuando costaba 30 en la web de la marca.

El caso de los pantalones de rayas de Zara

Cualquiera que compre habitualmente en Zara sabe que hay ciertas prendas que triunfan desde el momento que salen a la venta y que se viralizan en tiempo récord. Es el caso de los pantalones vaqueros de rayas en tonos rosa y burdeos que se lanzaron hace unos días y que ya están agotados en todas las tallas.

Los pantalones, que son perfectos para primavera y en algunas revistas especializadas los han comparado con modelos de Versace, están disponibles en un lugar: Vinted. Al poner las palabras clave 'pantalón', 'viral' o 'Zara' aparecen una decena de resultados de esta prenda en diferentes tallas. Todos, a un precio más elevado del original.

Imagen de uno de los anuncios de Vinted

Los vaqueros se pusieron a la venta por 29,95 euros en Zara, mientras que en la plataforma de segunda mano la opción más barata es 40,60 euros y la más cara 53,10, una diferencia de precio considerable. Todos los anuncios disponibles marcan que el pantalón es 'nuevo con etiquetas', por lo que está sin estrenar y probablemente se han comprado para revender en Vinted.

Imagen de uno de los anuncios de Vinted

Chaquetas de nueva colección

El ejemplo de los pantalones es evidente por el impacto que ha tenido esta prenda, pero si se pasan unos minutos en Vinted queda claro que es algo habitual y que hay numerosos ejemplos de prendas relativamente nuevas.

Por ejemplo, una chaqueta de lunares en color rosa de manga larga, bolsillos laterales y bajo ajustable con lazadas que está agotada en la web de Zara. Hasta hace unos días podría comprarse por 29,95 euros y en la plataforma de segunda mano han aprovechado el tirón de la prenda para revenderla a estrenar por precios que oscilan entre los 40 y los 45 euros.

Imagen de una chaqueta de lunares

La ley de la oferta y la demanda también queda demostrada con otra chaqueta entallada en color naranja quemado y de hombros marcados que solo está disponible en una talla por 55,95 euros en la web de la marca gallega. En uno de los anuncios del marketplace su precio, que incluye la opción de protección al comprador a modo de seguro, supera los 84 euros.

Imagen de la chaqueta naranja

Estos son solo algunos ejemplos de una práctica que ya es habitual en muchos casos y ante la que conviene siempre comparar y no dejarse llevar por las ganas de comprar la última prenda de moda.

Según algunos expertos, las plataformas de segunda mano tienen la parte positiva de dar una segunda vida a las prendas, pero al mismo tiempo pueden incitar a consumir todavía más porque el precio es atractivo o porque puede surgir la oportunidad de comprar algo que no se encuentra en todas partes.