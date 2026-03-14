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Lo que han dicho en Turquía sobre la postura de "la España de Sánchez" con Trump se va a hablar hasta en el Congreso
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Lo que han dicho en Turquía sobre la postura de "la España de Sánchez" con Trump se va a hablar hasta en el Congreso

"España parece estar trazando una línea clara", han asegurado.

Sergio Coto
Sergio Coto
Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo.
Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo.Thierry Monasse

El medio turco Daily Sabah ha puesto la lupa en la postura del Gobierno de Pedro Sánchez contra la decisión de la Administración Trump de provocar una escalada tras su bombardeo de hace unas semanas a Irán y ha dedicado un extenso artículo a la decisión de España.

"El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, atrajo la atención mundial con su enfrentamiento con el presidente estadounidense, Donald Trump, mientras que la creciente amistad entre Turquía y España y la guerra en curso en Irán dominaban la agenda internacional", ha señalado al inicio de la noticia Canan Tercan, profesor asistente del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Aydın de Estambul.

Sin duda alguna, lo más llamativo que han destacado es que a través del Gobierno de Sánchez y su partido, el PSOE, "España ha comenzado a buscar una vía política más independiente dentro de Europa".

Asegura que "bajo la influencia de la España de Sánchez, algunos países europeos están comenzando a afirmar un mayor grado de autonomía política e independencia en la toma de decisiones".

Desde Daily Sabah, el autor ha explicado que el 'no' de España a la guerra y a que Estados Unidos use sus bases militares en España para continuar con su ofensiva en Irán, reconocen que es un lugar importante "por su posición geográfica" y "peso estratégico considerable dentro de la OTAN".

"La opinión pública española ha mantenido históricamente un fuerte sentimiento antibélico. Durante la Guerra de Gaza, también se organizaron grandes manifestaciones pro palestinas en todo el país", ha añadido.

Lidera a la UE "hacia la independencia"

Un año después desde que Trump tomara las riendas, de nuevo, de Estados Unidos, el medio turco destaca que la decisión adoptada por España ha recibido "un fuerte respaldo político de la UE en esta disputa".

"La idea de una desvinculación gradual de Europa con Estados Unidos, largamente debatida en todo el continente, ha vuelto a la agenda política. Esta visión ha sido defendida en particular por el presidente francés, Emmanuel Macron", ha señalado.

Precisamente, considera que España está liderando a la UE "hacia la independencia". "Parece estar trazando una línea clara entre los compromisos de alianza y la independencia nacional. Busca una vía que preserve la cooperación, a la vez que prioriza la toma de decisiones soberana", ha detallado.

Como no iba a ser menos, también se han hecho eco de los lazos que han estrechado España y Turquía. "La cercanía reciente comenzó cuando Sánchez adoptó una postura firme y distintiva desde el comienzo de la Guerra de Gaza, diferenciándose de varios líderes europeos", ha expuesto.

Destacan que los movimientos en Europa, "bajo el liderazgo de España" se pueden interpretar como los esfuerzos de estos países por afirmar "su independencia y redescubrir su identidad política en relación con Estados Unidos". "Se podría argumentar que ha comenzado una nueva era en la geopolítica europea", ha zanjado.

Sergio Coto
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Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

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