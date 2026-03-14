Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un padre comparte la redacción de su hija de 14 años sobre los "fachas": para que muchos tomen buena nota
Virales
Virales

Un padre comparte la redacción de su hija de 14 años sobre los "fachas": para que muchos tomen buena nota

Deja las cosas muy claras. 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Manifestación franquista en MadridMarcos del Mazo

Una profesora de un instituto de Valencia mandó a sus alumnos escribir una redacción de tema libre. Entre todas las que leyó, hubo una que le llamó especialmente la atención por su temática peculiar y fuera de lo común. 

Una niña de 14 años decidió escribir sobre "los fachas". Así, tal cual. La misiva, escrita en valenciano, describe al objeto de su redacción como "los que apoyan a la extrema derecha". 

"Mi opinión de los fachas es que no tienen ni idea y que están muy mal informados sobre la política", opina esta estudiante, que carga directamente contra Santiago Abascal al mismo tiempo que defiende a los inmigrantes. 

"Sería como volver a la dictadura"

"Si gobernara se daría cuenta de que los inmigrantes vienen aquí a trabajar en trabajos que cobran lo mínimo", asegura esta niña en una carta donde también aborda otro tema que levanta muchas ampollas en la derecha: el aborto.

Sobre esta cuestión dice que Abascal defiende que el aborto "es asesinato", pese a que "el aborto es un derecho" y explica por qué ha de seguir siéndolo. "El embrión que abortas no tiene vida, no es ninguna persona", expone.

Y a modo de conclusión, resume su opinión sobre "los fachas" así: "La extrema derecha solo prometéis mentiras. Además, sería como volver a la dictadura". Una opinión que no ha pasado para nada desapercibida. 

Un mensaje a tener en cuenta

La carta la ha compartido el usuario José Vico, muy activo en X, pues la autora de la carta es su hija. "No hay que tener miedo para hablar con nuestros hijos, es más, es muy necesario porque aunque no lo reconozcan en la adolescencia, somos su referente", señala. 

En esta línea, habla de su hija asegurando que le dijo estar muy orgullosa de él "por lo que hago por las familias de la DANA". Unas palabras con las que ha dejado clara que la admiración es mutua. 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos