Un padre comparte la redacción de su hija de 14 años sobre los "fachas": para que muchos tomen buena nota

Una profesora de un instituto de Valencia mandó a sus alumnos escribir una redacción de tema libre. Entre todas las que leyó, hubo una que le llamó especialmente la atención por su temática peculiar y fuera de lo común.

Una niña de 14 años decidió escribir sobre "los fachas". Así, tal cual. La misiva, escrita en valenciano, describe al objeto de su redacción como "los que apoyan a la extrema derecha".

"Mi opinión de los fachas es que no tienen ni idea y que están muy mal informados sobre la política", opina esta estudiante, que carga directamente contra Santiago Abascal al mismo tiempo que defiende a los inmigrantes.

"Sería como volver a la dictadura"

"Si gobernara se daría cuenta de que los inmigrantes vienen aquí a trabajar en trabajos que cobran lo mínimo", asegura esta niña en una carta donde también aborda otro tema que levanta muchas ampollas en la derecha: el aborto.

Sobre esta cuestión dice que Abascal defiende que el aborto "es asesinato", pese a que "el aborto es un derecho" y explica por qué ha de seguir siéndolo. "El embrión que abortas no tiene vida, no es ninguna persona", expone.

Y a modo de conclusión, resume su opinión sobre "los fachas" así: "La extrema derecha solo prometéis mentiras. Además, sería como volver a la dictadura". Una opinión que no ha pasado para nada desapercibida.

Un mensaje a tener en cuenta

La carta la ha compartido el usuario José Vico, muy activo en X, pues la autora de la carta es su hija. "No hay que tener miedo para hablar con nuestros hijos, es más, es muy necesario porque aunque no lo reconozcan en la adolescencia, somos su referente", señala.

En esta línea, habla de su hija asegurando que le dijo estar muy orgullosa de él "por lo que hago por las familias de la DANA". Unas palabras con las que ha dejado clara que la admiración es mutua.