Trump propone una misión naval internacional para reabrir el estrecho de Ormuz

Donald Trump, sonriente ante la prensa a la salida de la Casa Blanca

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha propuesto una misión naval internacional para mantener el estratégico estrecho de Ormuz, arteria del comercio internacional de petróleo actualmente bajo bloqueo del Ejército iraní, y que permanezca "abierto y seguro".

El mandatario ha expresado su deseo de que "países afectados" por el cierre del estrecho se sumen a esta misión. El mandatario, que no ha dado plazos sobre la misma, sí que ha mencionado específicamente su "esperanza" de que países como "China, Francia, Japón, Corea del Sur o Reino Unido" acompañen a los navíos estadounidenses para reabrir el estrecho.

En su mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump asegura que "el 100% de la capacidad militar (iraní) está destruida" por los ataques conjuntos que EEUU e Israel llevan efectuando desde hace dos semanas justo antes de reconocer que a Teherán le resulta "fácil enviar un par de aviones no tripulados, colocar minas o lanzar misiles a lo largo del estrecho, por muy derrotados que estén".

"Con suerte, China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial enviarán buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza por parte de una nación que ha sido completamente decapitada", ha manifestado el mandatario.

"Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará sin piedad la costa y seguirá hundiendo barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz quede abierto, seguro y libre", ha concluido.

Poco después, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se ha burlado de la iniciativa de Trump, quien "suplica a otros, incluso a China, que ayuden para que Ormuz sea seguro".

"El famoso paraguas de seguridad de Estados Unidos ha demostrado estar lleno de agujeros y ser incentivador en lugar de disuadir ante problemas", ha apuntado Araqchi en una publicación en redes sociales. "Ahora está supliando a otros, incluso a China, que le ayude a que Ormuz sea seguro", ha añadido.

"Irán pide a sus vecinos hermanos que expulsen al agresor extranjero, espcialmente mientras su única preocupación sea Israel", ha continuado el ministro de Exteriores iraní.