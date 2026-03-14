Qué fue de los estudiantes que obtuvieron la beca Séneca: "Me cambió la vida"

Hace ya más de veinte años, en 2005, Antonio se encontraba estudiando periodismo en la Universidad pública de Málaga. Un día, uno de sus profesores se dirigió a toda la clase para comentarles que existían unas becas que les permitía estudiar todo un curso académico en otra universidad española. "Ma acuerdo que la solicité sin tener mucha información y elegí tres destinos: Madrid, Sevilla y Barcelona", asegura.

Esas becas recibían el nombre de "becas Séneca" y favorecían el intercambio de estudiantes entre diferentes campus universitarios. José María Aznar las creó en el año 2000 como complemento económico del programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España), que ofrecía una experiencia similar al Erasmus, pero fomentando el intercambio cultural y docente sin salir de España. Es decir, SICUE te permitía hacer un curso de tu carrera en otra universidad del país y Séneca otorgaba a una parte de los seleccionados un ingreso económico de 500 euros al mes para poder vivir durante nueve meses en otro destino.

"Al final me dieron Madrid y estudié en la Universidad Rey Juan Carlos", afirma Antonio, quien después optó por empezar su vida profesional en la capital. "Fue una experiencia positiva y muy enriquecedora. Una etapa de mi vida que nunca olvidaré", cuenta a El HuffPost.

La crisis económica hizo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en 2013, eliminara estas becas y mantuviera el programa SICUE, pero sin opción de complemento económico. Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció trece años después el regreso de este tipo de becas, aunque ahora bajo el nombre de 'Medrano', en honor de la primera mujer que, en 1508 y en la Universidad de Salamanca, ocupó una cátedra universitaria en España.

La primera convocatoria será para el siguiente curso, el de 2026/2027, y prevé conceder hasta 2.300 becas, un 12% más que en la última convocatoria de Séneca. La cuantía de la nueva beca también se ajuste al nivel de vida actual: 900 euros mensuales (400 euros más) durante nueve meses, lo que supondrá que cada estudiante recibirá 8.100 euros. El importe se abonará en un único pago a diferencia de las antiguas becas, cuya periodicidad era mensual. También existirá un complemento para estudiantes que se desplacen desde o hacia universidades de fuera de la península.

"Hay países que malgastan el dinero en guerras y nosotros decidimos invertir en becas", señalaba Sánchez en el vídeo publicado en redes sociales en el que anunciaba que reponía las becas que "el Gobierno del PP se cargó en 2013". La iniciativa está dotada con un presupuesto de 18,8 millones de euros.

Según el Gobierno, esta movilidad interterritorial "enriquece la experiencia formativa del alumnado, favorece el conocimiento de otras realidades académicas y culturales del país y contribuye a reforzar la igualdad de oportunidades en el acceso a la movilidad universitaria, evitando que esta dependa del nivel de renta familiar".

Una opinión que comparte Ángel, quien gracias a esta beca pudo trasladarse un año de Valladolid a Barcelona para estudiar en la Universitat Pompeu Fabra. "Fue la mejor experiencia de mi vida. Yo venía de Benavente, un pueblo de 20.000 personas, y para mí fue un regalo poder irme a una ciudad como Barcelona y estudiar en una universidad con clases de 15 alumnos máximo y muy europea. Esa beca me cambió la vida. Me alegro mucho de que ahora la vayan a recuperar", asegura.

Ángel, que actualmente trabaja como editor en el Telediario de Pepa Bueno en RTVE pero que también da clases en un centro universitario, anima a sus alumnos a aprovechar este tipo de oportunidades para estudiar en otro campus, bien sea en España o en el extranjero. "Siempre les digo que se larguen porque es una oportunidad única para la apertura de miras y de madurar de una manera muy enriquecedora. Además, gracias a que estudié en Barcelona, conseguí trabajos en Madrid y conocí amigos que también me ayudaron a obtener algún que otro empleo. Cuando Rajoy eliminó las becas en 2013 me apenó que a muchos estudiantes que no tenían dinero se les fuera a privar de una experiencia así", explica.

Con el alquiler disparado, ¿son suficientes 900 euros?

Miguel se fue a estudiar de la Universidad Miguel Hernández de Elche a la del País Vasco. "Estuve viviendo un año en Bilbao y fue una época maravillosa. Estudié mucho, porque con la Séneca no eran tan flexibles como ocurría con los Erasmus. Pero gracias a la beca me dieron clases profesores muy potentes de mi carrera, conocí a gente estupenda y disfruté de una cultura tan diferente a la nuestra como la vasca. Me acuerdo de que los amigos que hice allí también bromeaban porque gracias a nosotros visitaban rincones a los que nunca habían ido antes. Decían en broma 'Conoce tu ciudad a través de los Séneca'. Yo me pateé Bilbao hasta el último rincón", destaca.

Miguel también destaca que esos 500 euros que recibía eran suficientes para poder costearse una estancia fuera de su municipio, dado que algunos la podían complementar también con otras becas. "Te llegaba justo pero era suficiente para llevar una vida de estudiante como tal. Es decir, alquilar una habitación en un piso compartido, comer sin grandes lujos y tener un poco de ocio. No me sobraba mucho, pero era suficiente", asegura.

Una clase de la Universidad Complutense de Madrid Europa Press via Getty Images

Pero, dado el precio actual de los alquileres y el incremento del coste de la vida, ¿son suficientes esos 900 euros? Miguel cree que sí, aunque vivas un año en ciudades tan caras como Madrid o Barcelona. Antonio y Ángel, sin embargo, tienen más dudas. "Dependerá de dónde estudies. No sé si 900 euros son suficientes en algunas ciudades teniendo en cuenta cómo está la vivienda, pero es bastante más dinero que la beca general y, sobre todo, que la Erasmus", señala Ángel. Cabe destacar que la cuantía de la beca Erasmus oscila entre los 170 y los 470 euros al mes, según el país al que se viaje. "900 euros es muy poco para cómo está el tema de los pisos ahora. Una habitación digna en una gran ciudad ya te cuenta entre 500 y 600 euros. Y luego tienes que comer, coger el transporte... Yo creo que la beca debería ser ahora de 1.400 o 1.500 euros al mes", señala por su parte Antonio.

"Muchos jóvenes siguen sin poder estudiar una carrera"

Las becas Medrano están dirigidas a estudiantes matriculados o matriculadas en titulaciones oficiales de grado en universidades españolas, públicas o privadas, que hayan superado al menos 60 créditos, de modo que la movilidad se realice a partir del segundo curso.

Para hacer la selección de los beneficiados, se valorará que el campus donde se impartan los estudios esté ubicado en una ciudad pequeña o intermedia, así como la distancia entre la universidad de origen y la de destino.

Carlos Ochoa, portavoz del sindicato de estudiantes, da la bienvenida a las becas Medrano pero advierte a su vez de que 900 euros no son suficientes para vivir dignamente en algunas ciudades españolas y que muchos jóvenes siguen teniendo dificultades para poder estudiar una carrera debido a la situación económica familiar. "Las familias tienen que hacer un gran esfuerzo para llevar a sus hijos a la universidad y el número de alumnos que estudian y trabajan a la vez ha aumentado en la última década. Las becas no garantizan todavía la igualdad de oportunidades y deberían cubrir el 100% de los gastos en matrículas o vivienda. Es decir, aumentar el presupuesto en becas para que todo el mundo tenga la oportunidad de estudiar en España, independientemente del nivel adquisitivo", concluye.