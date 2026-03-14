Uno de los diarios más influyentes de Alemania habla así de lo que ha supuesto la postura de Sánchez contra Trump

A nadie se le escapa ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dando que hablar en todo el mundo por su postura rotunda contra la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de atacar Irán y la escalada que ello ha implicado en Oriente Medio.

La acción llevada a cabo el pasado 28 de febrero por el mandatario norteamericano provocó una reacción inmediata del Gobierno de España, criticando las consecuencias que ese primer bombardeo podría traer sobre la estabilidad internacional.

Pedro Sánchez ha mandado el mensaje, por activa y por pasiva, del "No a la guerra" y eso ha provocado que medios de todo el mundo se hayan hecho eco. Es el caso de uno de los diarios más influyentes de Alemania, el Berliner Zeitung, medio fundado en 1945.

El citado medio alemán se ha hecho eco del efecto que ha provocado en países como Turquía las palabras de Pedro Sánchez, pidiendo el fin del conflicto y una desescalada militar.

"El rechazo del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a la escalada militar contra Irán ha atraído la atención no solo en España. Su postura también ha generado una simpatía inusual en Turquía", ha señalado.

Desde el Berliner Zeitung aseguran que todo tiene que ver con "la decisión del Gobierno de Madrid de denegar a Estados Unidos el permiso para utilizar las bases militares españolas de la Estación Naval de Rota y la Base Aérea de Morón para ataques contra Irán".

"El gobierno español argumenta que las operaciones militares desde territorio español solo pueden realizarse en el marco de acuerdos internacionales y con una base jurídica clara", ha razonado.

El medio alemán ha destacado que esta postura de Pedro Sánchez ha sido bien acogida por los ciudadanos turcos, pero también ha provocado duras críticas desde Washington. "El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a Sánchez de falta de solidaridad en la alianza y declaró que los aliados deben 'apoyar a Estados Unidos' en materia de seguridad. Washington también indicó que revisaría la futura cooperación militar con España", ha recogido.

Pero, en este punto, ha puesto en valor lo que ha pasado en Turquía. "El hecho de que los sistemas Patriot españoles también contribuyeran a la defensa aérea de la OTAN fue destacado con frecuencia en los medios turcos", ha expuesto.

El citado diario de Berlín ha puesto en valor los elogios desde algunos medios turcos sobre la postura de España y ha reconocido la buena colaboración económica entre ambos países. "Los bancos y empresas españoles se encuentran entre los inversores europeos más importantes en Turquía, mientras que las empresas turcas se están expandiendo cada vez más en los mercados españoles de infraestructuras y energía", ha señalado.