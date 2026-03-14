Un cerrajero cuenta, con pelos y señales, por qué la apertura de una puerta sale tan cara: "Lo entiendo un poco"

El cerrajero Sergio Aguirre, conocido en redes sociales como "el cerrajero más crudo de internet", ha hablado sobre uno de los debates más consolidados en el mundo de la cerrajería: lo caro que puede llegar a salir la apertura de una puerta, más si es de forma urgente y todavía más si es domingo o festivo.

"La gente se queja del precio del cerrajero en Madrid, pero nadie habla de esto", ha expresado al principio del vídeo publicado en su perfil oficial de TikTok (@sergiocerrajero24h). Además, también da datos de lo que han llegado a cobrar en Madrid: 400 euros por abrir una puerta.

Para el que le toque pagar 400 o 500 euros, lo siente mucho, pero defiende que puede llegar a estar justificado. "Cuando me dicen que en Madrid por una apertura cobran 350 euros o 400 euros, en parte lo entiendo un poco", ha afirmado.

El tiempo y el desplazamiento, factores clavo

El cerrajero pone sobre la mesa dos factores clave en el trabajo del cerrajero: el tiempo y el desplazamiento, que van juntos de la mano. "Si tú tuvieras que desplazarte a un sitio de Madrid al que tardas una hora y media en llegar y otra hora y media en volver, se te ha comido la mañana, entonces tienes que hacer un negocio rentable a través de lo que vendes", ha defendido.

Esto repercute en la tarifa del cliente. "Si yo, por ejemplo, en un día, por poder, me puedo hacer 10, 12, 13 avisos perfectamente, no es lo mismo que si solamente me pudiera, por temas logísticos, hacer dos o tres aperturas", ha opinado.

Aunque lo siente mucho por el cliente al que le toque, entiende perfectamente que en una ciudad grande se cobre 300 euros, aunque en Madrid no lo ve tan justificado, salvo que sea una urgencia, nocturnidad o festividad.