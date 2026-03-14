Victoria Martín, 36 años, guionista y presentadora: "Si haces un Excel y casi todos tus ingresos son a costa de tu hijo, estás explotando a tu hijo"

"Si haces un Excel y casi todos los ingresos que tienes son a costa de tu hijo, estás explotando a tu hijo", critica Victoria Martín en una nueva entrega del podcast La Vida Secreta de las Madres. La presentadora de televisión y cómica se refiere así a las "Insta mamis", las creadoras de contenido que a través de las redes sociales exponen a sus hijos y su día a día. "Me parece explotación infantil".

"Es muy fuerte", coninúa durante la conversación, que ha alcanzado más de 5.000 visualizaciones en el perfil de Youtube del programa. Ella habla de las historias "sin vómitos y sin caca". "Todo es una cosa increíble. Tus hijos siempre están perfectos. Tu siempre estás perfecta y lo enseñas todo el rato. Me gustaría meterme en esas cabezas porque no están bien".

Estas creadores poseen millones de seguidores en redes sociales, y la cómica asegura que "no lo entiendo". "Te juro por Dios que intento visualizar como es un seguidor de estas influencers y que no es de forma irónica y no lo entiendo", asegura. Se pregunta: "Pero, ¿por qué?". "Es que me dan ganas de sentar a las personas y que me respondan", bromea.

"A lo mejor deberíamos analizar porque seguimos a este tipo de personas", continúa, en su discurso Martín. Una de las presentadoras del podcast le responde: "Es que hay un montón de gente que consume este contenido como algo con lo que aprender". "La gente no ve los consejos de maquillaje de una persona si no los va a replicar", añade.

"Me dan pena los superbebés"

"Da una pena los niños cuando les ponen de super bebés", explica la cómica. Ella ejemplifica con una posible campaña: "Un bebé metido dentro de la ensalada Floret". "Me gustaría ver si estas personas tienen cuentas abiertas para sus hijos, y si realmente el dinero es para ellos. Si tu haces un Excel y casi todos los ingresos que obtienes son a costa de tu hijo, lo estas explotando".

En esta línea, una de las tertulianas aprovecha para compartir una experiencia con su hijo pequeño. Ella explica que la llamaron para hacer un anuncio y le abrió una cuenta corriente en el banco: "Ese dinero tenía que ser para él, aunque fueran 1.000 euros". Pero recuerda las madres de los compañeros de su bebé, que gastaron ese dinero en irse a Formentera. "Yo lo flipaba".