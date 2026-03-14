Un conocido periodista francés describe a Pedro Sánchez con una frase que en España sería casi impensable

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado de ocupar los titulares en España a hacerlo en algunos de los grandes medios internacionales por su postura contraria a Estados Unidos y a la escalada del conflicto que ha provocado en Oriente Medio.

El mensaje rotundo del líder del Ejecutivo con el "No a la guerra" tras el bombardeo que lanzó hace dos semanas el presidente de EEUU, Donald Trump, contra Irán y que ha provocado un aumento de la tensión internacional sigue provocando diferentes reacciones en todo el planeta.

El Gobierno de España rechazó al país norteamericano que usara las bases militares que tiene en España, las de Morón y Rota, para continuar su ofensiva en Irán. Algo que no ha gustado nada en la Casa Blanca.

La postura contundente de Pedro Sánchez y su Ejecutivo ha sido motivo de análisis tanto dentro como fuera de España. Y una de las últimas reacciones la ha provocado Jack Dion, conocido periodista y ensayista francés, actual director adjunto de la revista Marianne.

El autor de libros como Occidente harto de Occidente o Desprecio por el pueblo: cómo la oligarquía mantuvo a la sociedad como rehén, ha publicado un mensaje en la red social X sobre el líder español que sería casi impensable verlo en nuestro país.

Después de ver la noticia que Le Parisien publicó sobre la decisión de Sánchez cesar en sus funciones al embajador de España en Israel, tras "los insultos y calumnias" de las autoridades locales contra España, Jack Dion ha sido muy claro.

"Pedro Sánchez, el único que puede salvar el honor de Europa", ha descrito, en una única frase, en un mensaje que suma más de 21.000 visualizaciones y supera los 1.000 me gusta en X.

"La posición de España es coherente"

En una reciente entrevista a elDiario.es, Pedro Sánchez defendió la postura que el Gobierno de España lleva meses manteniendo sobre las decisiones adoptadas por la Administración Trump.

"La posición de España es coherente a lo largo del tiempo en las sucesivas guerras que hemos vivido ya desde hace cinco años: la de Putin en Ucrania, la de Gaza... La defensa de la legalidad internacional es una posición consistente por parte del Gobierno de España", aseguró.

Sánchez explicó que "pertenecemos a un espacio que es la Unión Europea, y la Comisión Europea ha sido muy clara al respecto". "Creo que la coacción no es el camino. Ser aliado de Estados Unidos no es decir sí a todo", justificó.