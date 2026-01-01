La reina Camila habla por primera vez del intento de agresión sexual que sufrió en la adolescencia: "Me sentí furiosa"

A pesar de que a mediados de 2025 trascendió en el libro Power and the Palace, de Valentine Low, que la reina Camila había sufrido un intento de agresión sexual en su adolescencia, hasta ahora la mujer de Carlos III no había hablado en público de su experiencia y cómo le afectó.

Sin embargo, la reina ha querido visibilizar la realidad que sufren miles de mujeres cada día en todas las partes del mundo en un programa especial de la BBC que se emitió este miércoles. Durante su intervención, Camila mantiene una conversación con el comentarista de la cadena pública británica John Hunt y su hija Amy.

La mujer de Hunt, Louise, y dos de las hijas del matrimonio fueron asesinadas por una expareja, una trágica historia que ha hecho que Camila encontrara la "valentía" para hablar de su propia experiencia.

La consorte británica contó relató durante la conversación que el abuso sucedió en un tren de camino a encontrarse con su madre y que "había medio olvidado" lo que le había pasado hasta que escuchó la historia de la familia Hunt. Camila recuerda sentirse "enfadada y furiosa" ante el intento de agresión.

La reina Camila, en un encuentro literario donde conversó sobre salud mental y violencia de género Danny Lawson

"Cuando era adolescente, me atacaron en un tren, y lo había olvidado, pero recuerdo que en ese momento me enfadé mucho. Era ira", detalló la reina, que asegura que intentó defenderse.

Además, Camila rememoró el momento en el que se encontró con su madre en la estación después del abuso. "Recuerdo haberme bajado del tren y que mi madre me mirara y me dijera: '¿Por qué tienes el pelo así y por qué te falta un botón del abrigo?’ Me sentí muy furiosa", comentó la reina, que aseguró que la violencia de género es un tema que intenta visibilizar.

Un tema tabú

Durante su charla con los Hunt, la mujer de Carlos III también recordó que la violencia hacia las mujeres sigue siendo "un tema tabú" en muchos entornos y que ella misma no fue consciente de que había sido víctima de abuso sexual hasta años después.

Además, la reina habló de su trabajo con instituciones que ayudan a mujeres víctimas de violencia machista, resaltando la importancia de la educación desde la infancia. "Algunas de las víctimas habían tenido padres o parientes que habían sido abusadores o hecho cosas terribles. Así que casi fueron criadas pensando que eso era algo natural", apuntó Camila tal y como recoge la BBC.

"Si lo identificas pronto y educamos en respeto hacia las mujeres, creo que es tan importante que se haga en las escuelas... y cuanto más lo pienso, creo que es lo más importante que podemos hacer ahora", concluyó la reina.