La reina Camila habla por primera vez del intento de agresión sexual que sufrió en la adolescencia: "Me sentí furiosa"
Lo ha hecho en una conversación sobre violencia machista en la BBC.

Uxía Prieto
La reina Camila, el día de Navidad en Sandringham
La reina Camila, el día de Navidad en SandringhamSamir Hussein/WireImage

A pesar de que a mediados de 2025 trascendió en el libro Power and the Palace, de Valentine Low, que la reina Camila había sufrido un intento de agresión sexual en su adolescencia, hasta ahora la mujer de Carlos III no había hablado en público de su experiencia y cómo le afectó. 

Sin embargo, la reina ha querido visibilizar la realidad que sufren miles de mujeres cada día en todas las partes del mundo en un programa especial de la BBC que se emitió este miércoles. Durante su intervención, Camila mantiene una conversación con el comentarista de la cadena pública británica John Hunt y su hija Amy. 

La mujer de Hunt, Louise,  y dos de las hijas del matrimonio fueron asesinadas por una expareja, una trágica historia que ha hecho que Camila encontrara la "valentía" para hablar de su propia experiencia. 

La consorte británica contó relató durante la conversación que el abuso sucedió en un tren de camino a encontrarse con su madre y que "había medio olvidado" lo que le había pasado hasta que escuchó la historia de la familia Hunt. Camila recuerda sentirse "enfadada y furiosa" ante el intento de agresión. 

La reina Camila, en un encuentro literario donde conversó sobre salud mental y violencia de género
  La reina Camila, en un encuentro literario donde conversó sobre salud mental y violencia de géneroDanny Lawson

"Cuando era adolescente, me atacaron en un tren, y lo había olvidado, pero recuerdo que en ese momento me enfadé mucho. Era ira", detalló la reina, que asegura que intentó defenderse. 

Además, Camila rememoró el momento en el que se encontró con su madre en la estación después del abuso. "Recuerdo haberme bajado del tren y que mi madre me mirara y me dijera: '¿Por qué tienes el pelo así y por qué te falta un botón del abrigo?’ Me sentí muy furiosa", comentó la reina, que aseguró que la violencia de género es un tema que intenta visibilizar. 

Un tema tabú

Durante su charla con los Hunt, la mujer de Carlos III también recordó que la violencia hacia las mujeres sigue siendo "un tema tabú" en muchos entornos y que ella misma no fue consciente de que había sido víctima de abuso sexual hasta años después. 

Además, la reina habló de su trabajo con instituciones que ayudan a mujeres víctimas de violencia machista, resaltando la importancia de la educación desde la infancia. "Algunas de las víctimas habían tenido padres o parientes que habían sido abusadores o hecho cosas terribles. Así que casi fueron criadas pensando que eso era algo natural", apuntó Camila tal y como recoge la BBC. 

"Si lo identificas pronto y educamos en respeto hacia las mujeres, creo que es tan importante que se haga en las escuelas... y cuanto más lo pienso, creo que es lo más importante que podemos hacer ahora", concluyó la reina. 

Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 