La sorprendente aparición de esta cantante en la nueva entrega de 'El Diablo Viste de Prada' desata los comentarios: "Se interpreta a sí misma..."

La nueva entrega de El diablo viste de Prada no para de sorprender. Si bien la semana pasada se produjo un cara a cara entre Meryl Streep, la protagonista del filme, y la jefaza de Vogue durante un desfile en Milán, este viernes se ha confirmado una nueva sorpresa. La estrella estadounidense, Lady Gaga, aparecerá en la segunda entrega de la aclamada película, tal y como ha informado la revista Variety.

Aun así, se desconoce por el momento el papel que interpretará la cantante de Just Dance en la segunda parte de este proyecto, que comenzó sus grabaciones el pasado 30 de junio y que tiene previsto estrenarse el 1 de mayo de 2026. Tras actuar cuatro noches en Londres, con motivo de su gira mundial The Mayhem Tour, Gaga ha sido vista por sus seguidores en la ciudad italiana de Milán en el momento en el que se estaba rodando una de las escenas de la película.

La película cuenta con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. Sin embargo, hay otras sorpresas, como la británica Simone Ashley (Sex Education), Helen J. Shen (Maybe Happy Ending), Conrad Ricamora (Oh, Mary!), así como el comediante Caleb Hearon. De este modo, esta comedia de culto está inspirada en la novela homónima de Lauren Weisberger, que retrata las entrañas del mundo de la moda y su parte más hostil. Dirigida por David Frankel, la película fue un éxito tanto en taquilla como entre la crítica, al recaudar más de 326 millones de dólares a nivel mundial.

De acuerdo con la sinópsis publicada en la página de IMDB, la segunda parte seguirá "la lucha de Miranda Priestly (Streep) y contra Emily Charlton (Blunt), su antigua ayudante convertida en ejecutiva rival, mientras compiten por los ingresos publicitarios en medio del declive de los medios impresos", mientras Miranda se acerca a la jubilación.

Esta noticia ha provocado un aluvión de comentarios positivos en el seno de las redes sociales. "Se interpreta a sí misma… como ícono de la moda que es", asegura una internauta de la red social X (antes Twitter). "Eso sería interesante, siempre y cuando ella aparezca mucho en la película y no en un cameo glorificado", opina otro. "¡El reparto perfecto! Tiene la experiencia en moda y la actitud perfectas para un papel de El Diablo Viste de Prada".