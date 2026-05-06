El spray que triunfa en Mercadona porque quita el mal olor: "Huele súper limpio"

Hay ocasiones en las que parece imposible deshacerse del mal olor en casa. Por más que limpies y ventiles, es como si la suciedad se hubiese adherido a los muebles y no hubiera manera de quitarla.

Esto se hace especialmente complicado cuando el mal olor viene de las cortinas o del sofá, porque no se soluciona con una correcta ventilación, y a veces tampoco basta con una limpieza, por más profunda que sea.

Si tienes este problema debes saber que existen algunos productos que te serán de ayuda. Basta con encontrar el ambientador adecuado para que tu casa deje de mantener un olor desagradable.

De hecho, hay un ambientador en Mercadona que se recomienda precisamente para estas situaciones en las que el mal olor resulta tan pegajoso que nunca desaparece. Es un producto que puedes encontrar en los supermercados de Juan Roig y que está causando sensaciones en redes sociales.

El ambientador de Mercadona para el mal olor en casa

La cadena de supermercados de origen valenciano está vendiendo un ambientador que puedes tener en casa para estas ocasiones.

Se trata del ambientador de tejidos en spray. Se comercializa bajo la marca Bosque verde en envases de 500 ml. Cuesta 2,60 euros. El precio es uno de sus grandes atractivos, teniendo en cuenta que te va a durar varias semanas.

El spray sirve para dejar buen olor en la ropa de cama, el sofá o las cortinas. En cuestión de segundos es capaz de transmitir una sensación agradable. Es un producto específico para refrescar y perfumar el material textil, así que conseguirás un buen aroma sin necesidad de lavar o limpiar.

Los clientes que han utilizado el ambientador han dejado comentarios positivos en redes sociales: "Huele súper limpio", "Lavo y pulverizo con él y huele toda la casa igual" o "A mi me encantó" son algunas de las opiniones que se pueden leer en la publicación de Novedades Mercadona.

El spray ambientador para tejidos no es el único artículo de Mercadona que ha tenido éxito en las últimas semanas. Las nuevas bolsas de chucherías 'Rega Pica Mix' o el aguacate congelado para que no tengas que desperdiciar este alimento también han dado que hablar.