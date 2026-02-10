Jacob Elordi recomienda una película española y pide al público que haga esto antes de ir a verla al cine

Jacob Elordi es uno de los actores del momento. El intérprete acaba de ser nominado a su primer Oscar como Mejor actor de reparto por su papel en Frankenstein y está despertando pasiones a pocos días de estrenar Cumbres borrascosas junto a Margot Robbie.

Elordi está promocionando sus películas por todo el mundo, concediendo entrevistas y, el ocho de febrero, participó en un panel en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara junto a otros intérpretes como Inga Ibsdotter Lilleaas, de Valor sentimental.

Durante la conversación, Elordi, de orígenes vascos, aseguró que tiene ganas de rodar una película en español pero que todavía tiene que aprenderlo para poder hacerlo. Además, el actor también recomendó dos películas: La plaga y Sirât.

El protagonista de Euphoria también ha pedido a los espectadores que intenten no leer nada sobre la película de Óliver Laxe ni ver nada sobre la trama antes de verla. "No leáis sobre ella. Id con un amigo al cine si podéis, después id a cenar porque vais a necesitar hablar al respecto, pero no miréis nada. Solo id a verla", comentó el actor.

El fenómeno Sirât

Desde que se presentara por primera vez en el Festival de Cannes el pasado mayo y ganara el Premio del Jurado, Sirât no ha dejado de crecer y de cautivar a la crítica. No en vano, The New Yorker seleccionó a la película española como la mejor cinta de 2025.

El último trabajo de Óliver Laxe ha conseguido dos nominaciones a los Oscar, Mejor película internacional y Mejor sonido. En esta segunda categoría, esta candidatura ha hecho historia ya que es la primera vez que un equipo formado íntegramente por mujeres consigue la nominación.

Además, Sirât también ha conseguido estar nominada en los BAFTA y los César, los premios más importantes del cine británico y francés respectivamente. En ambas, la cinta de Laxe opta a llevarse la estatuilla como mejor película internacional.