Los decoradores y jardineros expertos coinciden sobre los objetos que debes retirar del jardín

Con la llegada del verano, muchos propietarios aprovechan para poner a punto terrazas, patios y jardines. Sin embargo, los expertos en decoración y jardinería advierten de que algunos elementos muy populares pueden acabar restando atractivo al espacio exterior con el paso de los años, tal y como recogen desde Business Insider.

Entre los principales señalados se encuentran las macetas decorativas de gran tamaño. Aunque suelen causar un gran impacto visual cuando son nuevas, los especialistas explican que con el tiempo pueden deteriorarse, perder color y presentar marcas provocadas por la humedad. Además, su peso dificulta moverlas o reorganizar el jardín cuando se desea cambiar la distribución.

Los profesionales también recomiendan revisar la decoración acumulada durante años. Adornos de plástico, molinillos de viento, gnomos decorativos o elementos sintéticos similares pueden generar una sensación de saturación visual y desviar la atención de lo verdaderamente importante: las plantas y el entorno natural.

Otro error frecuente es conservar muebles de exterior muy desgastados. La exposición continua al sol, la lluvia y los cambios de temperatura acaba deteriorando muchos materiales, ofreciendo una imagen descuidada del espacio. Por ello, los expertos aconsejan apostar por mobiliario resistente a la intemperie y diseñado específicamente para permanecer en exteriores.

La iluminación también juega un papel clave. Las luces excesivamente intensas, habituales en algunos jardines, pueden resultar incómodas y romper el ambiente relajante que se busca en estas zonas. Los diseñadores recomiendan sustituirlas por puntos de luz más cálidos y suaves, capaces de crear una atmósfera acogedora durante las noches de verano.

Además, las pilas de leña acumuladas durante largos periodos tampoco son bien vistas por los especialistas. Más allá de ocupar espacio, pueden atraer insectos y otras plagas si no se almacenan correctamente.

Menos artificios y más naturaleza

Los expertos coinciden en que una de las tendencias actuales pasa por recuperar la naturalidad en los espacios exteriores. Por ello, aconsejan sustituir elementos decorativos artificiales por materiales como la piedra, la madera o metales reciclados, que se integran mejor en el entorno.

También recomiendan evitar los jardines compuestos por una única especie de flor. Aunque visualmente pueden parecer ordenados, este tipo de plantaciones ofrecen menos riqueza estética y pueden ser más vulnerables a determinadas plagas o enfermedades. La combinación de distintas alturas, colores y texturas ayuda a crear espacios más dinámicos y equilibrados.

En la misma línea, los especialistas animan a reemplazar las plantas invasoras por especies autóctonas, capaces de adaptarse mejor al entorno y favorecer la biodiversidad local.

Una tendencia que pierde fuerza

Entre los elementos que algunos decoradores consideran pasados de moda figuran los conocidos bares tiki, inspirados en la estética tropical. Aunque durante años fueron protagonistas de muchos jardines, los expertos creen que cada vez más propietarios optan por diseños más sobrios, funcionales y atemporales.