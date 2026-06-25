Un experto en justicia climática, sobre las bacterias 'carnívoras' que se expanden por el Mediterráneo: "No son la historia, sino las mensajeras"

El avance de las conocidas como bacterias "carnívoras" en las costas europeas está encendiendo las alertas sanitarias justo cuando comienza la temporada alta de playas. Sin embargo, para los especialistas en clima, el verdadero problema no son estos microorganismos, sino las condiciones ambientales que están favoreciendo su expansión.

La preocupación se centra en distintas bacterias del género Vibrio, organismos que viven de forma natural en aguas costeras cálidas y que encuentran cada vez más facilidades para multiplicarse debido al aumento de la temperatura del mar. Algunas de sus variantes pueden causar infecciones gastrointestinales y, en casos poco frecuentes, complicaciones graves en personas con heridas abiertas o sistemas inmunitarios debilitados.

Durante los últimos años, varios puntos del litoral europeo han registrado episodios que han obligado a reforzar la vigilancia sanitaria e incluso a restringir temporalmente el acceso a determinadas playas. Los expertos consideran que estos casos reflejan una transformación más amplia que está afectando a los ecosistemas marinos.

Entre quienes analizan esta situación se encuentra Hatim Aznague, especialista en acción climática y resiliencia energética de la Unión para el Mediterráneo, quien ha hablado de ello en Euronews. Su diagnóstico es que "las bacterias no son la historia, son las mensajeras; la historia es un mar desequilibrado por el calor y la contaminación".

Según explica, el Mediterráneo se está convirtiendo en uno de los mejores ejemplos de los efectos que puede tener el calentamiento global sobre los mares. El aumento de la temperatura del agua, unido a otros factores ambientales, está creando condiciones cada vez más favorables para la proliferación de determinados microorganismos.

Los estudios científicos apuntan a que la temperatura y la salinidad son factores clave para el desarrollo de las bacterias Vibrio. Por ello, las zonas costeras más cálidas y determinadas áreas donde el agua es menos salada presentan un mayor riesgo de concentración de estos organismos.

Un problema que va más allá de la salud

Los expertos subrayan que la expansión de estas bacterias no solo plantea desafíos sanitarios, sino que además amenaza actividades económicas que se encuentran estrechamente ligadas al litoral, especialmente el turismo.

El Mediterráneo es una de las regiones turísticas más visitadas del planeta y cualquier cierre temporal de playas o alerta sanitaria puede tener consecuencias directas para hoteles, restaurantes y negocios locales. "En nuestras costas, el litoral no es parte de la economía, ¡es la economía!", señala Aznague.

Organismos europeos especializados en seguridad alimentaria y salud pública advierten de que el calentamiento de las aguas podría favorecer una mayor presencia de estas bacterias en los próximos años, especialmente en zonas donde las condiciones ambientales continúen cambiando.

Por ello, los especialistas insisten en que el fenómeno debe entenderse como una señal de alerta sobre el estado del ecosistema marino. Más que un problema aislado, consideran que refleja los efectos de un Mediterráneo sometido a temperaturas cada vez más elevadas y a una creciente presión ambiental.