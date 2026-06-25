Zara se suma a la fiebre por el fútbol y lanza una colección con el Dépor 

Un niño en Riazor con una de las camisetas de la colección

Las marcas de moda están cada vez más presentes en el mundo del deporte, y este año, con el Mundial copando gran parte de la actualidad informativa, no iba a ser menos. Sin embargo, en A Coruña más que estar pendientes de la selección, sus ciudadanos están celebrando el ascenso a primera del Dépor.

El equipo volverá la próxima temporada a la categoría reina y además ha presentado una imagen de marca, renovando su escudo y cambiando su nombre. En lugar de llamarse Real Club Deportivo de La Coruña pasará a ser Real Club Deportivo de A Coruña.

Coincidiendo con este gran momento para el club y para la ciudad gallega, Zara ha lanzado una colección para celebrar las buenas noticias y lucir en los próximos partidos. Se trata de una cápsula para niños, y no son pocos los deportivistas que han pedido a Inditex que haga también una versión para adultos.

La colección incluye prendas como camisetas con los colores del Dépor, el blanco y el azul, y también con el estadio de Riazor estampado en la parte frontal de la prenda. También se ha lanzado una sudadera gris con capucha y con el escudo del equipo, además de otra de cremallera y cuello alto para que cada pequeño aficionado elija la que más se ajusta a su estilo.

Una de las prendas de la colección ZARA

Por supuesto, tampoco podían faltar los pantalones, con unas bermudas con el escudo del club y el año de su fundación, 1906, estampados sobre la prenda. ¿Para completar los looks? Una serie de accesorios que no será extraño ver por las calles de A Coruña en las próximas semanas. Concretamente, el equipo de Zara ha diseñado un sombrero estilo pescador y una amplia bolsa de tela en azul y blanco para coronar la colección.

Todas las prendas y accesorios están disponibles en la web de la firma de Inditex y también en las tiendas físicas de la A Coruña.