Los reyes Felipe y Letizia serán recibidos por el papa León XIV en el Vaticano y Felipe VI aprovechará la visita para una histórica toma de posesión

Los reyes Felipe y Letizia con el papa León XIV en la misa por el inicio del pontificado

Felipe VI y la reina Letizia serán recibidos en audiencia por el papa en el Vaticano el próximo viernes 20 de marzo, una visita que precede a la que León XIV realizará a España en el mes de junio.

Según la agenda oficial de la Casa del Rey difundida este viernes para la próxima semana, la estancia de los reyes en Roma incluirá también, tras el encuentro con el papa, la toma de posesión de Felipe VI como protocanónigo honorario de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, una tradición de siglos reservada a la monarquía española.

El papa León XIV visita España en junio

Se trata de la segunda ocasión en la que los reyes Felipe VI y Letizia se encontrarán con el papa León XIV después de que el 18 de mayo de 2025 le saludaran en la basílica de San Pedro tras finalizar la solemne ceremonia de la misa de inicio de su pontificado.

Felipe y Letizia, a su llegada a la primera misa de León XIV Antonio Masiello vía Getty Images

En ese saludo, los reyes transmitieron al papa su deseo de verle pronto en España, una invitación a la que León XIV ha respondido con la visita que realizará entre los próximos 6 y 12 de junio a Madrid, Barcelona y Canarias, en el que será el cuarto viaje internacional de su reciente pontificado.

Los reyes habían asistido también un mes antes, el 26 de abril de 2025, a la Plaza de San Pedro del Vaticano para despedir al papa Francisco en un multitudinario funeral, un pontífice que les había recibido en audiencia once años antes, en 2014, en el primer viaje oficial al extranjero que realizaron como reyes. Y en 2013 acudieron, todavía como príncipes de Asturias, a la misa de inicio del pontificado del papa Francisco.

La reina Letizia saluda al papa León XIV en presencia de Felipe VI en la misa de inicio del pontificado de León XIV FRANCISCO GOMEZ

Tras la audiencia con el papa León XIV, el rey tomará posesión de su cargo como protocanónigo de Santa María la Mayor de Roma, una de las cuatro basílicas papales junto con las de San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros y en la que está enterrado el papa Francisco.

Una basílica ligada a la monarquía española y que durante el reinado de Felipe IV concedió el privilegio a los jefes de Estado españoles de ser protocanónigo mayor.