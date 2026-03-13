Pide una tabla de ibéricos en un restaurante español de Miami con las más bajas expectativas, pero todo cambia: "Me voy a poner a llorar"

La creadora de contenido Mariona Falomi (@marionsfalomi) se mudó hace un buen tiempo a EEUU y ya es una más allí. Según ha contado, hace ya dos años que no prueba jamón ibérico, a pesar de que ya ha probado varios restaurantes españoles cerca de su zona. Sin embargo, esta vez por fin ha podido sentenciar con el último al que ha ido.

El restaurante se llama Pata Negra y todos sus empleados son españoles. "Vamos a probar otro restaurante español, pero esta vez en Miami, por favor, espero que no me decepcione porque estoy HARTA de los españoles en EEUU", ha afirmado al principio del vídeo, que ha superado las 50.000 visitas y los 3.000 'me gusta' (y subiendo) en apenas unas horas.

Nada más abrir la puerta y ver el interior, se ha fijado en lo muy tematizada que está la decoración del restaurante. Poco ha habido que no le recuerde a su país natal: desde el color amarillo y rojo de las paredes a una vitrina llena de objetos típicos de España como guitarras, imágenes de estadios de fútbol, etc.

Una tabla de ibéricos... muy ibérica

La carta era muy simple, pero tenía todo tipo de tapas típicas de España: jamón ibérico de bellota, tabla de jamón y queso, combinación de ibéricos, boquerones en vinagre, patatas bravas, mejillones a la vinagreta, sepia a la plancha, pulpo a la gallega, navajas y calamares fritos... El precio, eso sí, no bajaba de los 17 dólares la tapa.

Finalmente, pidieron una tapa de jamón ibérico de bellota de cinco jotas y una tabla de ibéricos y tiene una opinión muy clara al respecto: "Esto es un ibérico, hace dos años que no como jamón ibérico. Es un 10, no es exagerado, me voy a poner a llorar ahora mismo".

Tras pedir calamares fritos y croquetas, añade: "Parece que estamos en un chiringuito de la playa, con el rebozado español, está buenísima". Además, los huevos rotos con jamón venían emplatados de una forma muy peculiar, pero les ha encantado.

La paella ya es otro tema...

A la paella le ha dado un ocho y medio sobre diez, aunque la apariencia ya ha causado algún que otro estrago en los comentarios, pero muchos que han estado allí han asegurado que es un restaurante "muy bueno", aunque los precios sean disparatados.

De postre, un flan, y aunque no ha revelado cuánto ha pagado en total, tiene claro que este restaurante ha sido el que más le ha gustado de todos los españoles que ha probado: "Creo que es el único español hasta ahora que puedo decir que es un español: cocinero y jefe español, la chica que nos ha servido, española. Gracias, GRACIAS".