Laia Casanovas, Yasmina Praderas y Amanda Villavieja, nominadas al Oscar por 'Sirat': "El responsable de sonido de Star Wars nos preguntó cómo habíamos hecho la secuencia del río"

Laia Casanovas, Yasmina Praderas y Amanda Villavieja son nombres que quizás no te suenen. Sin embargo, estas tres mujeres se han convertido en las primeras españolas en competir en la categoría de 'mejor sonido' en los premios de la Academia de Hollywood por su trabajo en la película de Oliver Laxe, Sirat.

El trío ha pasado por los micrófonos de Cadena Ser, donde han podido hablar sobre su proyecto y nominación en los Oscar. "Estamos un poco embriagadas por el entorno y la situación, pero lo estamos disfrutando bastante", afirman a la cadena de radio las protagonistas.

Uno de los motivos por el que estas tres mujeres han hecho todo un hito es debido a que la categoría donde compiten es una de las más masculinizadas. "Hay algo muy bonito, en esto de ser el primer equipo enteramente femenino, que es que nos contactan también mujeres que trabajan dentro del sonido que están muy contentas de que esto haya pasado y que también lo están celebrando con nosotras en todo el mundo", dicen con orgullo.

Al ser preguntadas por si ven posibilidades de conseguir el premio, las tres responden con optimismo. "La película tiene un sonido muy especial. Es muy particular y eso ha estado en todas las conversaciones y ha generado una energía muy chula. Si pasa, pues será una pasada", agrega Villeja, encargada del sonido en directo.

Para Casanovas, por el contrario, ser nominadas ya ha sido algo divertido. "Está siendo divertido poder llegar a imaginarlo, siendo conscientes también de que ya fue un premio cuando nos nominaron", explica la diseñadora de sonido, quien se encarga de crear los ambientes en las películas.

"Es algo que hacemos después para manipular un poco la película y sus emociones", asegura en el micrófono de la SER, donde explica que su trabajo también cuenta con una función narrativa, algo que también hacen en obras como Fórmula 1.

"En realidad, tengo que decir que eso lo hace también Formula 1, al igual que Sirat juega con lo narrativo. Creo que en las dos películas tenemos como momentos que juegan con el silencio", opina Casanovas, que explica que una de las cosas que más le ha llamado la atención ha sido que profesionales de su sector con grandes trayectorias le pregunten cómo han hecho ciertas cosas.

"Hemos tenido momentos en los que nos preguntaban cómo habíamos hecho, por ejemplo, la secuencia de cuando cruzan el río. Y claro que te digan esto es una locura", señala. Uno de los que les ha preguntado ha sido, por ejemplo, Michael Minkler, responsable de sonido de Star Wars.