Cancelada la polémica 'Feria andaluza en Madrid' de Almeida: los motivos

La organización de Madrilucía, el evento que pretendía transportar a Madrid una especie de feria de Sevilla, ha anunciado la cancelación de la edición prevista para 2026 debido a “circunstancias técnicas y administrativas ajenas al promotor” y ha pospuesto su celebración hasta el año 2027.

Según recogen los promotores en un comunicado, han trabajado "intensamente" en el desarrollo y "planificación técnica" para garantizar su celebración. "Incluyendo la planificación técnica, la tramitación administrativa correspondiente y la formalización de acuerdos con numerosos colaboradores, proveedores y entidades vinculadas al proyecto", destaca.

El objetivo de esta cancelación de 2026 es "preservar la calidad, la seguridad y la experiencia" que quiere ofrecer. Las devoluciones vinculadas a la edición 2026 están siendo gestionadas íntegramente por los canales correspondientes.

La organización ha trasladado su agradecimiento a todas las empresas, instituciones, proveedores y profesionales que han participado en el desarrollo del proyecto hasta la fecha, así como al público que "ha mostrado su entusiasmo por esta iniciativa desde su anuncio".

Una "feria fake"

Se pone fin hasta 2027 a un evento que se iba a celebrar en el Iberdrola Music y que ha causado tensiones entre el Ayuntamiento de Madrid y el de Getafe, así como críticas por parte de la izquierda.

Concretamente hace unas semanas se reunían en el Senado los portavoces del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y el de Sevilla, Antonio Muñoz, junto a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández.

Maroto y Muñoz cargaban contra la "banalización" de la Feria de Sevilla y criticaban que no es "poner cuatro farolillos y beber una jarra de rebujito", al tiempo que señalaban que deberían potenciarse las fiestas de la capital y no "robar" otras tradiciones como entienden que pasó también con la mascletá.

Hernández, por su parte, insistía en los problemas generados para la movilidad y el transporte del Iberdrola Music y reprochaba que las fechas elegidas por Madrilucía eran justo durante las fiestas patronales de su localidad, a pesar de que sí accedieron a moverlas cuando coincidieron con San Isidro.

El 4 de marzo la organización ya trasladaba al Ayuntamiento que reduciría el número de casetas y cortaría la duración del evento. El delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, afirmaba que se daban las condiciones de movilidad y seguridad que garantizaban la celebración en buenas condiciones.

Defendía, además, que los promotores habían ido llevando actuaciones, inversiones, que lo habían ido mejorando, relacionadas especialmetne con la movilidad.

El concejal de Más Madrid José Luis Nieto ha señalado por su parte que Madrilucía "se ha caído por su propio peso" y ha reclamado que la cultura en la ciudad no sea "de copia y pega".

En declaraciones remitidas a la prensa, Nieto ha afirmado que la "feria fake" de Madrilucía es ejemplo del modelo de ciudad que defiende el PP, "de eventos privados, exclusivos y elitistas", mientras los barrios "están llenos de suciedad y basura y cada vez tienen peores servicios públicos".

Señala el edil que, con la celebración de este evento, el PP hacía "un flaco favor al folclore andaluz", todo ello "sin el apoyo" de vecinos ni la comunidad cultural y artística, así como sin "ningún plan de movilidad". "Ya está bien de ocurrencias sin planificación un día sí y otro también", ha criticado.