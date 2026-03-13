Preguntan a Miguel Ríos por la situación del mundo y lo describe de una forma muy gráfica 

El cantautor Miguel Ríos ha hablado sobre el "no a la guerra", un lema que ha recuperado Pedro Sánchez después de que la guerra en Irán haya traído a colación lo que ocurrió en 2003, y por lo que Donald Trump le ha criticado.

Lo ha hecho en Al rojo vivo, donde ha intervenido después de saberse que este sábado participará en una movilización junto a otros artistas y personalidades de la cultura en Madrid para pedir el cese de la violencia.

"Parece que la canción se repite, pero esta vez mucho más flagrante, porque es la voracidad del matón planetario que es Donald Trump que parece no saciarse", ha afirmado Miguel Ríos en laSexta.

Al hilo de esto, Migue Ríos ha señalado que "las guerras nos separan". Para el cantante, "parece ser que los señores de la guerra quieren seguir sacando pasta de la venta de armas, obteniendo beneficio con el dolor ajeno, y es terrible ser testigo impotente",

"El mundo está hechos unos zorros"

El granadino ha aprovechado para desvelar que en su gira actual por España, que se llama 'El último vals', canta una canción que grabó inspirándose en un poema de Luis García Montero, y cuyos versos se plasmaron en cárteles que se colgaron entonces por toda Granada, auspiciado por la Universidad, diciendo 'No a la guerra'.

"Es una canción que conmueve mucho a la gente porque está contando nuestra historia de impotencia y, en cierta forma, también de desorganización social", ha afirmado Miguel Ríos, recordando los conflictos que aún están presentes como el genocidio en Gaza y la guerra en Ucrania.

Sobre el contexto internacional, el cantante sostiene que "el mundo está hecho unos zorros simplemente por intereses bastardos". Asimismo, Miguel Ríos también defiende que hay "gente que quiere ganar pasta con el petróleo, con las armas y con la información sesgada de todo lo que está pasando" ha sentenciado.