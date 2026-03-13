La OCU cree que detrás de la subida de precios hay algo más que Irán y denuncia a las gasolineras: "Hay un comportamiento coordinado"

En España entre el 2 y el 9 de marzo el litro de gasolina 95 ha aumentado de precio en un 7,7% hasta los 1,601 euros; mientras que el del diésel ha escalado un 14,2% hasta los 1,646 euros. A nadie se le escapa el contexto: desde principios de mes hay un conflicto en Oriente Medio, después del ataque de EEUU e Israel sobre Irán, que está tensionando mucho el mercado energético. A pesar de ello, podría haber algo más.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado un escrito ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) instándola a investigar "urgentemente" a las gasolineras que operan en España. Sospecha de que el alza de los precios visto en los últimos días responda también a un "comportamiento coordinado" y "concertado" que pueda ser contrario a la legislación.

Irán mantiene el estrecho de Ormuz impracticable. A través de él, circulaba una quinta parte del tráfico mundial de crudo. Desde que estalló la guerra, el barril de Brent (referente en Europa) ha superado la horquilla psicológica de los 100 dólares. Se ha anunciado una liberación "histórica" de reservas para hacer frente a estas estrecheces. Hasta EEUU ha levantado temporalmente sus vetos a Rusia para comprarle petróleo.

Y, sin embargo, el meteórico ascenso de los precios en las estaciones de servicio españolas sigue llamando la atención. Según cálculos de la Cadena Ser, el litro de gasolina ha subido en dos semanas unos 20 céntimos en España, lo que hace que sea el segundo estado de la UE que más incremento ha visto en este combustible. Con el diésel la subida ha sido de hasta 30 céntimos, también por encima de la media europea.

Qué sospecha exactamente la OCU

La OCU ha presentado su denuncia ante la CNMC "tras constatar subidas de precios del combustible que considera desproporcionadas y no explicadas por los costes reales del sector", según ha explicado la entidad en una nota de prensa. "Los incrementos se han registrado de manera simultánea en la mayoría de cadenas de carburantes".

Estos aumentos, incide la OCU, "se han producido durante la primera semana tras la escalada del conflicto bélico internacional iniciado el 28 de febrero". El organismo ha hecho sus propios cálculos: "en apenas una semana", apuntan, la gasolina ha aumentado 12,5 céntimos por litro y el diésel 24,1 céntimos.

"La subida media del diésel entre lunes y domingo alcanzó los 27 céntimos por litro, llegando a picos de hasta 37 céntimos en cadenas low cost como Ballenoil, Gas Express, Easy Gas o Petroprix". Por ello, OCU indica que "esta rápida escalada no se corresponde con el coste real del combustible vendido en los surtidores".

Ese combustible "procede del petróleo adquirido con anterioridad al estallido del conflicto", apunta la OCU. "La severidad y simultaneidad de las subidas aplicadas por las gasolineras revelan un comportamiento coordinado o, al menos, conscientemente paralelo".

"El traslado casi inmediato de las tensiones internacionales al precio final en España evidencian características del conocido efecto cohete", una dinámica del sector por el que los hidrocarburos suben de precio meteóricamente pero luego bajan muy suave y muy despacio (efecto pluma).

Por esto la OCU ha denunciado a varias gasolineras

Dada la sospecha de la OCU, la CNMC deberá investigar si entre las operadoras podría haber existido dolo para presionar los precios. Un doctor en Economía advertía en la mañana de este viernes en la Cadena Ser que otro factor que explica estas subidas es la poca competencia y elevada concentración empresarial que hay en el mundo de los surtidores en España.

"Este tipo de actuaciones podrían ser contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe los acuerdos o prácticas concertadas para fijar precios, así como el abuso de posición dominante mediante márgenes comerciales no equitativo", abunda la OCU.

Además, la asociación de usuarios incide en que el mercado de los carburantes es "un sector estratégico cuyo funcionamiento competitivo resulta esencial para proteger el bienestar de las familias y la sostenibilidad económica". Su encarecimiento tiene "un impacto inflacionista en el transporte, la agricultura y en los bienes de consumo".

"Por todo ello, OCU solicita a la CNMC que investigue de forma urgente los hechos descritos y determine si se han producido prácticas contrarias a la competencia. También reclama reforzar la vigilancia del mercado y, en caso de confirmarse infracciones, imponer las sanciones correspondientes y adoptar medidas que garanticen el restablecimiento de una competencia efectiva", concluye la entidad.