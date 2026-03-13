Los países en los que puedes sobrevivir si hay una Guerra Mundial: estos son los más seguros del planeta

Un edificio en ruinas en Irán, después de un bombardeo de Israel

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha aumentado el miedo a que haya un conflicto bélico a gran escala, es decir, una Tercera Guerra Mundial.

Una encuesta elaborada por Politico en 5 países (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania) desvela que la mayoría de habitantes de occidente ven plausible una Tercera Guerra Mundial a corto plazo. El sondeo indica que los ciudadanos creen que el mundo es más peligroso que hace un año.

Aunque Trump ha insistido en que va a ganar la guerra a Irán, también ha indicado que "hay munición y tiempo de sobra", por lo que existe la posibilidad de que se prolongue.

En el caso de que la guerra no termine en un corto plazo, los ciudadanos europeos lo notarán especialmente en su bolsillo. El bloqueo del estrecho de Ormuz empuja los precios del petróleo al alza, y esto hace que aumente el coste del combustible.

Estos son los asuntos que centran el discurso de la guerra en occidente. Sin embargo, volviendo al miedo que el conflicto se agrave, hay muchas personas que se hacen una pregunta muy concreta: ¿cuáles son los países más seguros del mundo?

Las posibilidades de sobrevivir en una situación tan catastrófica dependen mucho de dónde te encuentres, por eso es importante saber en qué países podrías estar a salvo.

Los países más seguros del mundo

El Índice de Global de Paz publica cada año cuáles son los países con mayor seguridad. El ranking está elaborado por el Institute for Economics and Peace.

Para hacer el informe, estudian 163 países y analizan 23 indicadores, como la cohesión social o la capacidad de responder a una emergencia. También es importante que los países en cuestión no sean objetivos militares en este tipo de conflictos y que tengan sistemas de gobierno estables.

Teniendo en cuenta estos datos, los países más seguros son los siguientes:

Islandia Irlanda Nueva Zelanda Austria Suiza Singapur Portugal Dinamarca Eslovenia Finlandia

España se encuentra en el puesto número 25, por debajo de países como Estonia, Lituania, Letonia o Alemania. No es una mala posición en el ranking, pero hay varios países europeos mejor situados. Portugal, por ejemplo, destaca en el séptimo puesto.

En las primeras posiciones hay algunos ejemplos curiosos. Es el caso de Islandia: pese a ser miembro fundador de la OTAN, no dispone de ejército propio. Aún así se considera el país más seguro debido a su situación geográfica y capacidad para ser energéticamente independiente. Nueva Zelanda reúne unas características muy similares, por eso está tercera en el ranking.

¿Y los países más inseguros?

En el estudio también se puede observar qué naciones se consideran más inseguras.

Los últimos dos puestos (163 y 162) los ocupan Rusia y Ucrania, debido a la guerra que mantienen desde 2022. También es muy insegura Israel, que está en la posición 155. Irán se encuentra la 142.

El informe posiciona a Estados Unidos como país poco seguro, siendo la número 128 del ranking.