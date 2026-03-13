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SPC lanza una plataforma inteligente para mejorar la teleasistencia y el cuidado de las personas mayores
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SPC lanza una plataforma inteligente para mejorar la teleasistencia y el cuidado de las personas mayores

La compañía española de tecnología presentó la pasada semana en el MWC 2026 una nueva herramienta que mejora el control y el acompañamiento a las personas mayores.

Sergio Coto
Sergio Coto
El nuevo SPC ZEUS HALO.
El nuevo SPC ZEUS HALO.SPC

La tecnología también se puede poner al servicio del cuidado de nuestros mayores y ejemplo de ello es el lanzamiento de la nueva plataforma inteligente de la compañía española de tecnología SPC

Se trata de la herramienta SPC ZEUS HALO, una herramienta que usa la IA para mejorar la prevención, el cuidado y el acompañamiento de las personas que viven solas o que se encuentran en centros sociosanitarios.

SPC lo anunció la pasada semana en el Mobile World Congress (MWC) y tiene por objetivo transformar el modelo tradicional de atención domiciliaria a los mayores. Pasando de un modelo reactivo a uno predictivo.

Esta plataforma se puede integrar en cualquiera de los dispositivos conectados del hogar. Gracias a un análisis avanzado de datos e IA, se anticipan a situaciones de riesgo y ofrecen un acompañamiento continuado.

Pensada para mejorar la teleasistencia

Desde SPC aseguran que esta nueva herramienta trabaja y opera como un cerebro conectado dentro del hogar de esa persona mayor. Ya sea con relojes inteligentes u otros asistentes, es capaz de identificar patrones de comportamiento, actividad y movilidad.

Una vez se integra en la rutina diaria del usuario o usuaria, puede detectar desviaciones significativas y generar alertas preventivas que recibirán familiares o cuidadores en sus smartphones o tablets vinculadas.

La tablet ZEUS HALO de SPC.
  La tablet ZEUS HALO de SPC.SPC

ZEUS HALO es, en sí, un hub inteligente 5G con pantalla interactiva. También integra un sistema acústico avanzado y conectividad IoT. Gracias a la IA y a ese aprendizaje continuo sobre los gustos y rutinas, la plataforma está preparada para sugerir consejos de salud personalizados.

Esta nueva herramienta muestra una evolución estratégica de la marca española, por tratar de ampliar su papel en el mercado. Este nuevo conocimiento se lleva a cabo bajo un enfoque consultivo que combina hardware, software, conectividad e inteligencia artificial poniendo a las personas en el centro.

Teresa Acha-Orbea, directora general de SPC, ha asegurado que su marca cree que "el futuro del cuidado no consiste en sustituir lo humano, sino en reforzarlo con tecnología diseñada con propósito".

"ZEUS HALO será capaz de aprender las rutinas y necesidades de cada persona para detectar riesgos, activar alertas preventivas y facilitar un acompañamiento continuo desde el hogar, manteniendo el vínculo con familiares y profesionales e incluso abriendo el círculo social de las personas mayores que viven solas y aisladas en sus casas", ha detallado. 

Para la compañía española, es un enfoque que sirve para "priorizar actuaciones, mejorar la planificación y reducir la carga operativa", poniendo siempre "la tecnología al servicio de las personas" para hacer sostenible el cuidado de nuestros mayores.

Sergio Coto
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Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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