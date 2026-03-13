SPC lanza una plataforma inteligente para mejorar la teleasistencia y el cuidado de las personas mayores

La tecnología también se puede poner al servicio del cuidado de nuestros mayores y ejemplo de ello es el lanzamiento de la nueva plataforma inteligente de la compañía española de tecnología SPC.

Se trata de la herramienta SPC ZEUS HALO, una herramienta que usa la IA para mejorar la prevención, el cuidado y el acompañamiento de las personas que viven solas o que se encuentran en centros sociosanitarios.

SPC lo anunció la pasada semana en el Mobile World Congress (MWC) y tiene por objetivo transformar el modelo tradicional de atención domiciliaria a los mayores. Pasando de un modelo reactivo a uno predictivo.

Esta plataforma se puede integrar en cualquiera de los dispositivos conectados del hogar. Gracias a un análisis avanzado de datos e IA, se anticipan a situaciones de riesgo y ofrecen un acompañamiento continuado.

Pensada para mejorar la teleasistencia

Desde SPC aseguran que esta nueva herramienta trabaja y opera como un cerebro conectado dentro del hogar de esa persona mayor. Ya sea con relojes inteligentes u otros asistentes, es capaz de identificar patrones de comportamiento, actividad y movilidad.

Una vez se integra en la rutina diaria del usuario o usuaria, puede detectar desviaciones significativas y generar alertas preventivas que recibirán familiares o cuidadores en sus smartphones o tablets vinculadas.

La tablet ZEUS HALO de SPC. SPC

ZEUS HALO es, en sí, un hub inteligente 5G con pantalla interactiva. También integra un sistema acústico avanzado y conectividad IoT. Gracias a la IA y a ese aprendizaje continuo sobre los gustos y rutinas, la plataforma está preparada para sugerir consejos de salud personalizados.

Esta nueva herramienta muestra una evolución estratégica de la marca española, por tratar de ampliar su papel en el mercado. Este nuevo conocimiento se lleva a cabo bajo un enfoque consultivo que combina hardware, software, conectividad e inteligencia artificial poniendo a las personas en el centro.

Teresa Acha-Orbea, directora general de SPC, ha asegurado que su marca cree que "el futuro del cuidado no consiste en sustituir lo humano, sino en reforzarlo con tecnología diseñada con propósito".

"ZEUS HALO será capaz de aprender las rutinas y necesidades de cada persona para detectar riesgos, activar alertas preventivas y facilitar un acompañamiento continuo desde el hogar, manteniendo el vínculo con familiares y profesionales e incluso abriendo el círculo social de las personas mayores que viven solas y aisladas en sus casas", ha detallado.

Para la compañía española, es un enfoque que sirve para "priorizar actuaciones, mejorar la planificación y reducir la carga operativa", poniendo siempre "la tecnología al servicio de las personas" para hacer sostenible el cuidado de nuestros mayores.