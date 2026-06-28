Más de 35.000 personas celebran en Madrid el 125 aniversario de Iberdrola en un festival benéfico con grandes artistas

El Iberdrola Music Festival ha reunido en Madrid a más de 35.000 personas durante más de siete horas de conciertos, en una gran celebración con motivo del 125 aniversario de la compañía.

El mayor recinto sostenible de Europa dedicado al ocio y la cultura —Iberdrola Music— vibró al ritmo de grandes artistas nacionales e internacionales. Por orden de actuación, Lola Bozzano, Álvaro de Luna, Ana Mena, Manuel Carrasco y Lenny Kravitz, formaron parte de una jornada marcada por la conexión con el público en un ambiente festivo y participativo.

Cristina Boscá, directora y copresentadora del programa Anda Ya de LOS40 Principales, fue la encargada de introducir el festival y cada actuación, mientras que David Álvarez, también locutor y DJ de la emisora, acompañó al público con sus sesiones musicales.

A lo largo del festival, los asistentes pudieron disfrutar también de distintas propuestas de entretenimiento.

El evento tuvo un marcado carácter solidario, ya que con la compra de las entradas se ha contribuido a impulsar proyectos sociales de cinco entidades sin ánimo de lucro: la Asociación Española Contra el Cáncer, Acción contra el Hambre, la Fundación Tu Techo, Betania y la Fundación Integra.

Iberdrola Music Festival. Iberdrola

Una gran celebración en toda España

El Iberdrola Music Festival en Madrid se ha consolidado como una de las principales citas del programa “125 años luz”, con el que la compañía celebra su aniversario a lo largo de 2026 en distintos puntos de España.

El evento da continuidad al espíritu de la jornada del pasado 12 de junio en Bilbao, donde cerca de 40.000 personas disfrutaron de las interpretaciones de Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne, y que culminó con el mayor espectáculo de drones realizado hasta la fecha en España, alimentado con energía 100% renovable.

Tras Bilbao y Madrid, la programación musical llegará a Valencia el próximo 28 de noviembre, con Estopa y Mafalda Cardenal.

El calendario de “125 años luz” incluye, además de festivales, exposiciones, eventos sociales y la iluminación de edificios emblemáticos, con el objetivo de acercar a la sociedad una trayectoria marcada por la innovación, el compromiso con las personas y el impulso al desarrollo a través de la electrificación, así como la visión de futuro de Iberdrola y su vínculo con las comunidades en las que opera.