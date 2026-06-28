Tim Spector, experto en microbiota, sobre contar calorías, grasas y azúcares: "Llevamos 40 años siguiendo ese consejo y ha sido un desastre absoluto"

El epidemiólogo y experto en microbiota intestinal Tim Spector ha participado en el canal de YouTube Big Think, donde ha criticado de forma contundente uno de los pilares de la nutrición moderna. Se trata de la obsesión por contar calorías, controlar las grasas y vigilar el azúcar.

Según el científico británico, las recomendaciones que han dominado durante las últimas cuatro décadas han quedado obsoletas desde el punto de vista científico y además en vez de ayudar, han contribuido a empeorar la salud de millones de personas. "Durante 40 años hemos seguido ese consejo y ha sido un completo desastre", afirma Spector.

Un modelo nutricional que ya no funciona

Spector explica que la visión clásica de la nutrición, la misma que se sigue enseñando en muchas facultades de Medicina, se basa en cuatro parámetros fundamentales: las calorías, las grasas, las proteínas y los azúcares.

Mujer leyendo la información nutricional en el envase de un alimento. Getty Images

"La manera en que me enseñaron nutrición era que si acetabas con esas cuatro cosas, todo lo demás vendría por sí solo", señala. Sin embargo, el experto considera que los resultados han sido decepcionantes.

A su juicio, este modelo simplificado ha beneficiado especialmente a la industria alimentaria, que ha desarrollado una gran cantidad de productos ultraprocesados etiquetados como bajos en grasa, bajos en calorías o sin azúcar añadido, pero que distan mucho de ser saludables. "Solo ha ayudado a las empresas alimentarias a vendernos más productos de mala calidad y ha provocado un desastre de una magnitud increíble para la salud pública", sostiene.

La microbiota, la clave olvidada

El investigador defiende que el verdadero cambio de paradigma debe centrarse en el microbioma intestinal, es decir, en los billones de microorganismos que habitan en el intestino y que desempeñan un papel esencial en la salud.

Ilustración de la microbiota intestinal humana Getty Images/Science Photo Libra

Según explica, los alimentos contienen miles de compuestos químicos que interactúan con estos microbios. A su vez, la microbiota produce sustancias beneficiosas que el organismo humano no puede generar por sí mismo. "La comida real, a diferencia de la artificial elaborada con pocos ingredientes, contiene miles de compuestos químicos", destaca.

Para Spector, entender esta compleja relación es fundamental para comprender cómo funciona realmente la nutrición. Por ello, propone que las recomendaciones alimentarias dejen de centrarse exclusivamente en nutrientes aislados y pasen a considerar el impacto de los alimentos sobre la salud intestinal.