José Abellán, cardiólogo: "El consumo moderado de café disminuye la mortalidad y el riesgo de infarto"

Durante años, el café ha estado rodeado de dudas sobre sus efectos en la salud cardiovascular. Su capacidad para aumentar temporalmente la presión arterial o acelerar el ritmo cardíaco llevó a pensar que podía resultar perjudicial para el corazón. Sin embargo, la evidencia científica más reciente apunta en otra dirección.

Según lo explica el cardiólogo José Abellán, quien defiende que un consumo moderado de esta bebida puede aportar beneficios cardiovasculares en la mayoría de las personas. "Al café siempre se le ha relacionado con un efecto perjudicial para el corazón, pero los estudios encuentran que el consumo moderado de café disminuye la mortalidad y el riesgo de infarto", afirma el especialista.

¿Por qué el café tenía mala fama?

El principal motivo por el que el café fue considerado durante décadas un posible enemigo del corazón es la cafeína. Esta sustancia tiene un efecto estimulante que puede provocar un aumento transitorio de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, especialmente en personas poco habituadas a su consumo.

Una barita elaborando la puesta en escena de un café de especialidad. Getty Images

Además, algunas personas pueden experimentar palpitaciones tras tomar varias tazas de café, lo que ha contribuido a generar preocupación sobre su posible relación con las arritmias. Sin embargo, Abellán recuerda que estos efectos suelen ser pasajeros y no reflejan necesariamente el impacto del café sobre la salud cardiovascular a largo plazo. "El efecto sobre la presión arterial y la frecuencia cardíaca sabemos que es temporal", explica.

¿Aumenta el riesgo de arritmias?

Uno de los aspectos que más ha investigado la cardiología en los últimos años es la posible relación entre el consumo habitual de café y las alteraciones del ritmo cardíaco. Según señala el especialista, los estudios disponibles no muestran que un consumo moderado incremente el riesgo de desarrollar arritmias clínicamente importantes en la población general.

No obstante, los expertos recuerdan que algunas personas con determinadas patologías cardíacas o una sensibilidad especial a la cafeína pueden notar un aumento de las palpitaciones, por lo que siempre es recomendable individualizar las recomendaciones médicas.

Un café con leche. Getty Images

Un posible aliado para controlar el colesterol

Otro de los efectos que destaca tiene lugar en el hígado. Según explica, el consumo de café podría favorecer el reciclaje del colesterol LDL, conocido popularmente como colesterol "malo", al estar relacionado con el desarrollo de placas de aterosclerosis y con un mayor riesgo de infarto e ictus.

Aunque la investigación continúa estudiando los mecanismos exactos, diversos estudios observacionales han encontrado que un consumo moderado de café se asocia con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y una reducción de la mortalidad por distintas causas.

Además, Abellán aconseja evitar el café torrefacto o las mezclas que contienen este tipo de grano. El café torrefacto se obtiene tostando los granos con azúcar, un proceso que modifica sus características y genera compuestos que pueden afectar negativamente a su calidad. "Quizá un consejo es que evites el café torrefacto o la mezcla, pero fuera de ello el café le sienta genial a tu salud", concluye.