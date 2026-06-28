Benjamin Prado da la réplica más rotunda a las palabras de Felipe González sobre Sánchez

El expresidente socialista Felipe González ha pedido al presidente Pedro Sánchez que dimita o convoque elecciones y ha comparado la situación que afronta actualmente el Gobierno español —especialmente tras la sentencia del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García (condenados a 24 y 19 años respectivamente)— con la que afrontó el popular Mariano Rajoy en 2018, quien tuvo que enfrentarse a una moción de censura debido a la trama Gürtel.

El escritor Benjamin Prado ha querido responder en 'La Sexta' a las palabras del expresidente socialista, quien no es la primera vez que es crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez, y le ha recordado el caso del exministro del Interior, José Barrionuevo, quien fue condenado a diez años de prisión y doce de inhabilitación absoluta por el secuestro de un ciudadano francés y por delito de malversación tras estar durante algo más de una década en el poder bajo los gobiernos del expresidente socialista.

"Yo no sé qué diría Felipe González si Pedro Sánchez hubiera acompañado a la cárcel a Ábalos, como lo hizo con el ministro Barrionuevo, acusado de lo que sabemos que estaba acusado. La contradicción en el Partido Socialista es que ellos creen que al Gobierno le va bien, pero al partido le va mal (...) Él y Page, disidentes de guardia, callan cuando al Gobierno le va bien y hablan cuando al partido le va mal", ha señalado el novelista español en el programa 'La Roca'.

Sobre la convocatoria adelantada de elecciones, el escritor cree que a Sánchez se le "ha pasado un poco el arroz". "Los amantes del alcohol y las copas dicen que hay un momento de la noche en que dos copas son demasiadas y otro en que tres ya son pocas. Yo creo que se le ha pasado un poco el arroz de convocar elecciones". A pesar de ello, el español considera que el partido cuenta con la ventaja de que el Partido Popular sigue apostando por Vox, algo que considera como una "baza" para los socialistas.

"Creo que el mejor aliado que tiene Sánchez en este país es Feijóo y su gravísimo error de apostar por Vox, por el abrazo con Vox, porque es la esperanza que le queda al PSOE para que la gente diga 'bueno, es que este será un líder carismático, pero el otro es un líder numismático. Estos vienen a por la pasta, se la van a llevar y va a ser peor el remedio que la enfermedad", ha agregado el escritor.