Cristina Almeida deja esta cruda frase sobre lo que cree que está ocurriendo "por primera vez" con la Justicia en España

La reputada abogada Cristina Almeida ha sido entrevistada este sábado en el programa laSexta Xplica y, como era de esperar, no ha dudado en pronunciarse sobre las investigaciones judiciales abiertas contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, o la de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

En primer lugar, ha sido preguntada por el Comité Federal que el PSOE ha celebrado este sábado. Ha reconocido que ha seguido algo de lo que pasaba en Ferraz y el presentador, José Yélamo, no ha dudado en hablar de que uno de los pocos que ha alzado la voz ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

"Bueno, pero qué me va a decir", ha ironizado, antes de reconocer que le preocupaba que "no ha habido más contestación". "Yo, la verdad, como creo que las elecciones cada uno tiene derecho a convocarlas cuando quiere. Si el piensa que hasta el mes de enero tiene tiempo...", ha añadido.

Cristina Almeida también ha hablado de José Luis Rodríguez Zapatero y de su imputación. "Zapatero no ha dicho nada y el PSOE no ha dicho nada. Pero es que a Zapatero le tiene dicho su abogado, estoy segura, que no diga nada, nada", ha explicado.

"Y yo, me parece todo horrible. Y lo que más me preocupa es lo que está pasando con la democracia", ha razonado. "¿Qué pasa con la democracia? La vamos perdiendo. Y a mí eso es lo que más me preocupa de todo este barullo, de sacar porquería de todos los lados", ha criticado.

"La Justicia está dando un aspecto corrosivo en este país. Por primera vez, yo que creo en la Justicia. Pero tengo un concepto de la justicia muy distinto a todas esas cosas que hemos visto en el Peinado y en estas cosas", ha expuesto.

Las críticas de Page contra el Gobierno

Emiliano García-Page asistió al Comité Federal del PSOE de este sábado y no dudó en criticar la postura adoptada por la organización y por el propio presidente del Gobierno contra los casos de corrupción.

El presidente de Castilla-La Mancha aseguró que "todo se ha complicado mucho más" que hace un año y no dudó en destacar "es el punto más grave y el peor momento de la historia reciente del PSOE".

"No es que fuera bien ante el aluvión de casos de corrupción. Ya había muchas líneas rojas pisoteadas. España entera se pregunta solamente cuando. Tenemos que anteponer los intereses del país a los propios. Y, desde luego, los del PSOE de mañana a los de cualquier dirigente", defendió.

"Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio. Muchos nos han traicionado. Y con ellos, tenemos que marcar una frontera insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción", reclamó.