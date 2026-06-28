Todo el mundo lo esperaba y Estopa no defrauda: vuelven a cambiar su foto de perfil en redes por el Día del Orgullo

Los hermanos David y José Muñoz, más conocidos como Estopa, han cumplido. Lo que empezó como un cambio de foto de perfil en redes sociales por el día del Orgullo, se ha convertido en una auténtica tradición.

Los dos conocidos artistas de Cornellà de Llobregat no han defraudado a la gente y han vuelto, un año más, a cambiar su foto de perfil con un montaje más que llamativo por el día del Orgullo.

Como suele ser habitual cada 28 de junio, la cuenta en la red social X ha publicado el mensaje "#NuevaFotoDePerfil" y una imagen bastante borrosa, con los colores de la bandera LGTBI y la palabra, en blanco, de 'Estopa'.

"No es el día del Orgullo sin el post anual", "llevo días esperando vuestro tuit del Orgullo", "cada año tiene menos resolución" o "la historia de esta tradición de Estopa la hace más increíble", han sido algunas de las muchas reacciones al mensaje de este año.

Una tradición de la nada

Hace unos años, en una entrevista en La pija y la quinqui, David Muñoz explicó el motivo por el que decidieron tomar la decisión de cambiar su foto de perfil y seguir manteniendo la tradición.

Todo empezó con la idea de José Muñoz. "Me llama mi hermano, porque yo tenía Twitter ahí y él no tenía móvil. Me dice 'oye, David, que pongas algo del Orgullo, que todo el mundo está cambiando su foto de perfil y tal'. Y yo le dije, ahora mismo", reveló.

David Muñoz contó que, sin dudarlo, se puso a ello. Buscó 'bandera gay' e hizo una captura. "Me voy a una aplicación que tengo en la que puedes poner letreritos. Hice así, pim, pam, y lo vi y lo puse así para que quede como más dinámico", justificó.

Lo mejor de todo es que lo hizo en mitad de una comida. "La verdad es que estaba comiendo con una gente y no me dio mucho tiempo", reveló, antes de reconocer que lo publicó y le empezó a escribir gente.

"Todo el mundo se reía", confesó. Los hermanos Muñoz contaron que le dijeron que le daba "toc", que "el diseño gráfico es mi pasión". "Pues ahora ya lo tenemos que poner todos los años. Al principio nos lo intentábamos currar y hacer una más cutre. Pero ya está impostado. Siempre ponemos la primera, que fue la que salió. Ya es captura de pantalla, de captura de pantalla, de captura de pantalla", reconocieron.